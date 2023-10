Rapper Bad Bunny anuncia novo álbum para sexta-feira com teaser cinematográfico

São Paulo

O rapper porto-riquenho Bad Bunny anunciou o lançamento do seu quinto álbum solo, "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" —"ninguém sabe o que vai acontecer amanhã". O novo disco, que sucede "Un Verano Sin Ti", do ano passado, vai ser lançado na sexta-feira, dia 13.

O rapper porto-riquenho Bad Bunny - AFP

O anúncio do álbum veio por um teaser que mostra o cantor cruzando um grupo de paparazzis e entrando em um restaurante luxuoso, chamando a atenção dos presentes. Na legenda da publicação, o rapper avisa que "o dia mais esperado por muitos chegou".

A página do álbum no Spotify exibe 22 faixas, 21 delas intituladas "Fuego". A última é o single "Un Preview", lançado no dia 25 de setembro.

Em uma entrevista ao portal americano Vanity Fair publicada em setembro, Bad Bunny havia comentado sobre o que estava produzindo após seu último álbum.

"Tenho me inspirado bastante na música dos anos 1970 —de gêneros diferentes, em espanhol e em inglês—, mas não sei se isso vai moldar minha música como um todo ou só uma música", ele disse.

"I’m being inspired a lot by the music of the ’70s’—across genres, in both Spanish and English—’ but I’m not sure if this is going to shape my music, generally or just one song," he said.