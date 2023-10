Roger Waters celebra Marielle e recebe medalha de honra no Rio de Janeiro

São Paulo

Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, recebeu hoje (27), na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a medalha Pedro Ernesto, homenagem do Rio de Janeiro que reconhece destaques da sociedade brasileira ou internacional.

Roger Waters recebe medalha na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro - Flávio Marroso/CMRJ

A medalha foi entregue por requerimento da vereadora Mônica Benício (PSOL), como reconhecimento do compromisso do músico, que se apresenta amanhã no Rio, com a defesa dos direitos humanos, a oposição a regimes ditatoriais e a defesa do povo palestino.

"Esse homem não é apenas um artista consagrado, uma lenda do rock, mas também um ativista incansável, que usa sua voz para combater as injustiças do mundo", disse a vereadora. O músico também recebeu uma placa da rua Marielle Franco.

Banício era casada com Marielle Franco, vereadora executada em 2018. Em turnê pelo Brasil nesse ano, Waters homenageu a política usando uma camiseta com a frase "Lute como Marielle Franco" e convidando a filha dela, Luyara Santos, a irmã Anielle Franco e Benício ao palco.

"Ela acreditava em direitos humanos, assim como eu", disse o músico na ocasião.