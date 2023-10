Viúvo de Zé Celso faz vaquinha para reformar apartamento incendiado

São Paulo

Viúvo de José Celso Martinez Corrêa, o ator Marcelo Drummond, agora diretor do Teatro Oficina, abriu uma vaquinha online para reformar o apartamento, onde vivia com o diretor e dramaturgo, incendiado em julho. O imóvel fica no Paraíso, na região central de São Paulo.

SÃO PAULO, SP, 06.06.2023 - Casamento do diretor e dramaturgo Zé Celso e do ator Marcelo Drummond no Teatro Oficina. (Foto: Ronny Santos/Folhapress) - Folhapress

Com 53% do corpo queimado, Zé Celso morreu no hospital, vítima do incidente. "Eu tô fazendo uma vaquinha para a reforma dos apartamentos, para recuperar o acervo precioso que restou em cada pasta, em cada caixa, gaveta, armário ou estante que restou no apartamento do Zé", disse Drummond, em vídeo publicado no Instagram.

Para tanto, ele anunciou a necessidade de contratar uma equipe para o auxiliar nessa tarefa.

"O que não virou destroço tá coberto de fuligem, com as paredes pretas. Eu preciso fazer uma obra para colocar os imóveis em ordem e devolver para os proprietários. Nós sobrevivemos de forma hercúlea, sem patrocínio algum. Eu vim apelar para vocês [...] para que me ajudem a realizar essa obra na casa em que o Zé vivia comigo e com outros."