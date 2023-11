Com Taylor Swift e Ana Castela, veja os artistas mais ouvidos do ano no Spotify

São Paulo

A cantora Ana Castela foi a artista mais ouvida pelos brasileiros em 2023 no Spotify. A informação foi divulgada pela plataforma nesta quarta-feira (29), como parte da tradicional retrospectiva do ano. Ela também é dona da canção mais ouvida do ano e ocupa a 93° posição da lista global de mais escutados.

Além da artista do sertanejo, o ranking no país inclui a dupla Henrique e Juliano na segunda posição e MC Ryan no terceiro lugar. Nome mais ouvido pelo Brasil no ano passado, Marília Mendonça aparece em quarto lugar, à frente da dupla sertaneja Jorge e Matheus.

A cantora Ana Castela - Divulgação

Na lista de canções, Ana Castela lidera com a faixa "Nosso Quadro", acompanha na vice-liderança de "Leão", de Marília Mendonça. O terceiro lugar ficou com "Erro Gostoso", de Simone Mendes, e a seguir vem duas músicas da dupla Israel e Rodolffo, "Bombonzinho", com participação de Castela, e "Seu Brilho Sumiu", com Mari Fernandez.

Os álbuns mais escutados, por sua vez, apresentam um grupo diferente, mas também dominado pelo sertanejo. Zé Neto e Cristiano aparecem à frente com "Escolhas, Vol. 2", seguidos na segunda colocação por "Let's Bora, Vol. 2", de Israel e Rodolffo, e "Dos Prédios Deluxe", de Veigh. A versão tradicional do disco de Veigh também aparece na quinta posição, atrás do "Manifesto Musical" de Henrique e Juliano.

No ranking global, a artista mais escutada de 2023 foi Taylor Swift, com mais de 26 bilhões de streams desde o começo do ano. Líder na última edição, Bad Bunny ficou na segunda posição. The Weeknd, Drake e Peso Pluma completam o ranking respectivamente na terceira, quarta e quinta posições.

A música mais escutada, enquanto isso, foi "Flowers", de Miley Cyrus, que o Spotify afirma ter quebrado o recorde de streams do serviço —foram mais de 1,6 bilhão de reproduções. O disco "Un Verano Sin Ti", de Bad Bunny, foi o mais ouvido, repetindo o feito do ano passado.

Nos podcasts, o Podpah foi o programa mais ouvido pelos brasileiros no serviço pelo segundo ano consecutivo. Os programas Mano a Mano, apresentado por Mano Brown, e Café da Manhã, produzido pela Folha, ficaram na segunda e terceira colocações.

O Spotify também divulgou nesta quarta a seção de retrospectiva para todos os usuários, com estatísticas individuais sobre os mais ouvidos por cada pessoa durante 2023. A plataforma divulgou curiosidades sobre os artistas e os gêneros mais ouvidos pelas contas no ano a partir de uma opção na tela inicial do aplicativo da plataforma para celulares.