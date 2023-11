Entenda por que Taylor Swift, que se apresenta no Brasil, regrava a própria obra

São Paulo

Quem acompanha a cantora Taylor Swift deve ter percebido que ela vem relançando todos os seus álbuns antigos. No final de outubro, lançou uma nova versão de "1989", álbum originalmente lançado em 2014 com os sucessos como "Shake It Off" e "Blank Space"

Foi o quarto relançamento de um álbum da cantora americana, que fará seu primeiro de seis shows brasileiros na sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. Antes, ela havia feito novas versões dos discos "Fearless", "Red" e "Speak Now".

A cantora Taylor Swift - Cassidy Araiza/The New York Times

No caso desse último álbum, as regravações voltaram a dominar as paradas de sucesso, levando a artista para o top 10 do Spotify com as novas versões de "Back to December", "Enchanted" e "Mine".

A cantora está em uma saga de relançar seus álbuns que pertenciam à sua antiga gravadora, a Big Machine Records, desde que o empresário Scooter Braun adquiriu a empresa, se tornou dono dos primeiros discos da cantora e os vendeu para outra produtora.

Entre os motivos do desentendimento entre Taylor e Braun, está a relação entre o empresário e Kanye West. Ele trabalhava com West quando, em 2009, o rapper subiu ao palco do VMA (Video Music Awards) e tirou o microfone da cantora. Ela havia acabado de receber um prêmio que, segundo West, foi injusto, porque Beyoncé, que concorria com Taylor, tinha lançado "um dos melhores vídeos de toda a história".

Em 2016, Kanye West lançou a música "Famous", em que sugere que Taylor estaria devendo a ele sexo porque ele a teria feito famosa. Após Taylor dizer que se sentiu ofendida, Kim Kardashian, mulher do rapper, divulgou uma conversa no telefone em que Taylor teria autorizado Kanye a fazer a música.

A cantora se defendeu afirmando que a gravação só mostrava trechos da ligação e que em nenhum momento foi alertada sobre o teor das referências que seriam feitas ao seu nome. De acordo com a cantora, Scooter Braun está por trás desse vazamento e de outros ataques que recebeu.

Para se desvincular de Braun, Taylor recorreu a uma brecha no contrato e regravou os álbuns vendidos para ter suas músicas desvinculadas do nome do empresário. Apesar de ser uma regravação, Taylor costuma adicionar algo diferente, como canções extras ou uma versão estendida de uma das músicas.

É o que aconteceu na regração do disco "Red (Taylor’s Version)", que trouxe uma versão de dez minutos da canção "All Too Well", um antigo desejo dos fãs. Na regravação de "1989", Taylor traz cinco novas faixas, como "Is It Over Now?" e "Suburban Legends".