Fãs de Taylor Swift vaiam adiamento de show após enfrentarem calor na fila

Rio de Janeiro

Depois de um calor de 42°C, horas na fila e mais três horas dentro do estádio Nilton Santos, o Engenhão, Taylor Swift adiou o show deste sábado no Rio de Janeiro.

Os fãs tiveram um mix de sentimentos entre não acreditar na realidade, gritando para Swift aparecer no show, ou revolta, por ter enfrentado o dia todo o calor para chegar dentro do estádio e a artista confirmar o adiamento.

Show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, no Rio - Alexandre Cassiano/Agência O Globo

O sinal de internet dentro do Engenhão não funciona para todos os celulares, por isso, quando Swift anunciou o adiamento do show, vários fãs começaram a se desesperar, enquanto outros ainda não tinham entendido o que havia ocorrido.

Logo depois, o público se dividiu entre a emoção e a revolta com a artista e sua equipe. "Estamos aqui o dia todo passando calor, ela poderia ter adiado ontem ou então de manhã. Precisava esperar todo mundo entrar no estádio para anunciar?", foram as principais reclamações dos swifties que já esperavam três horas debaixo de sol dentro do Engenhão e mais horas na fila.

A equipe da T4F, produtora responsável pela turnê da americana no Brasil, só apareceu após alguns minutos do anúncio da artista para confirmar o que o público estava aguardando. "Eu não vou embora", diziam. "Taylor, Taylor, Taylor", gritavam fãs da cantora na esperança de ela aparecer.

No entanto, nada aconteceu e os fãs caíram na realidade que o sonho de ver sua artista preferida só poderia ocorrer na segunda-feira. Em seguida, começaram a deixar o estádio com sentimento de revolta por ter passado vários perrengues para voltar sem assistir ao show.

Maria Clara Lacerda, de 23 anos, viajou de Belo Horizonte para o show da cantora neste sábado e se revolta pela demora do anúncio de adiamento. "Eu acho uma falta de respeito não ter cancelado antes, quando ficou sabendo que teria uma onda de calor com temperatura beirando os 60°C de sensação térmica", lamentou ela.

"Uma pessoa morreu por descaso da produção e a partir do momento que uma pessoa morre pelas condições precárias do evento e o organizador não se pronuncia de forma imediata e não se trata das apresentações seguintes de forma imediata é desrespeito. As pessoas pagaram muito caro para estar aqui, era só ter cancelado o show há uma semana, é amadorismo cancelar em cima da hora."

Carlos Eduardo, de 22 anos, é de Vitória. "Eu vim para o Rio na terça-feira. Não vou poder ficar para o show de segunda porque tenho uma prova na faculdade. Estou muito triste, tem dez anos que sou fã da Taylor. Eu nunca consegui ver ela porque ela nunca vem com turnê, agora que eu cheguei aqui ela faz isso. Primeiro foi uma guerra para conseguir ingresso, depois na fila e, quando a gente entrou, eu achei que finalmente ia realizar meu sonho de ver ela", disse ele.

"Eu sou muito fã, sempre defendi ela de tudo, mas isso não dá. É desumano", acrescentou.