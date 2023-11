Fãs de Taylor Swift distribuíam água de graça antes de adiamento de show

São Paulo

Fãs de Taylor Swift distribuíram água de graça para quem estava na fila do segundo show da cantora americano no estádio do Engenhão, neste sábado (18). Poucas horas antes da apresentação começar, porém, Swift adiou o show do "The Eras Tour" para segunda-feira por causa do calor.

Fãs da cantora Taylor Swift aguardam show no estádio do Engenhão - Eduardo Anizelli/Folhapress

As altas temperaturas causaram a morte de uma fã de Swift durante show na sexta-feira. Ana Clara Benevides, de 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu após passar mal com a sensação térmica de 60ºC no local. Ela estava na grade e desmaiou. O corpo de bombeiros registrou mais de mil desmaios durante o evento.

Segundo publicações nas redes sociais, o fã-clube Update Swift Brasil fez uma parceria com a marca de água mineral Minalba para enviar um caminhão com água para ser distribuída de graça ao lado do estádio.

Na tarde deste sábado, bombeiros jogavam jatos de água no público que aguardava nas filas para tentar amenizar o calor.

Após a morte da fã, o Ministério da Justiça determinou a liberação de entrada de garrafas de água no Engenhão, antes proibidas. A capital fluminense atingiu hoje 42,5ºC e bateu o recorde de temperatura do ano.