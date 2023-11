Fotos de Claudia Andujar sobre homossexuais são cercadas na Hungria

São Paulo

Uma série de fotos de Claudia Andujar retratando homossexuais em São Paulo e no Rio de Janeiro em 1967 foi isolada dentro de uma exposição sobre a artista no Museu de Etnografia da Hungria, em Budapeste. O foco da mostra é o trabalho de Andujar com os indígenas yanomamis.

No espaço do museu onde estão as fotos, foi colocada uma faixa preta de contenção na entrada e uma placa bilíngue onde se lê que aquela parte da exposição só pode ser visitada por maiores de 18 anos. Um guarda faz a supervisão, segundo informações do jornal Népsava.

Foto de Claudia Andujar da série 'Histórias Reais', de 1967, sobre homossexuais - Galeria Vermelho

Ainda de acordo com a reportagem, esta é a segunda vez que esta série é alvo de censura —a primeira foi no ano em que foram feitas, para a revista Realidade, onde deveriam ter sido publicadas. O periódico veiculou apenas uma das imagens junto com uma nota indicando que as demais haviam sido vetadas.

O jornal húngaro observa que as fotografias dos homossexuais são desfocadas e mais contidas do que as imagens dos yanomami, a maioria dos quais está nu.

Em 2021, o governo conservador da Hungria aprovou uma lei que proíbe a disseminação em escolas de conteúdos que sejam caracterizados como meio de promoção da homossexualidade e da mudança de gênero. A ofensiva contra direitos LGBT levou o país a ser processado pela União Europeia.