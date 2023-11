Globo exibe Prêmio Multishow ao vivo pela primeira vez na TV aberta

São Paulo

Tatá Werneck, Ludmilla e Tadeu Schmidt são os apresentadores da 30ª edição do Prêmio Multishow, que celebra os nomes mais populares da música brasileira em 23 categorias.

A humorista Tatá Weneck, que será um dos apresentadores do Prêmio Multishow 2023 - Mauricio Fidalgo/Globo

Entre os artistas que se apresentam estão Luísa Sonza, Ana Castela, Pabllo Vittar, Duda Beat, Pedro Sampaio e, pela primeira vez, uma cantora gospel, Aline Barros. Também pela primeira vez, a Globo transmite ao vivo parte da premiação.

Multishow, 22h05, e Globo, 23h15, 12 anos

Mineradores Digitais

Minissérie tailandesa sobre um grupo de jovens que, em 2019, tentou derrubar o sistema financeiro tradicional usando criptomoedas. Um novo episódio toda quinta.

Amazon Prime Video, 14 anos

Paralisia

Uma enfermeira decide investigar o que realmente aconteceu com uma paciente que está em coma e gravemente ferida. Ela descobre uma grande conspiração dentro da família da vítima. Thriller britânico com Famke Janssen.

Netflix, 14 anos

Mistérios do Sono

Estreia na plataforma voltada ao bem-estar o documentário de Terri Randall, que traz as últimas descobertas sobre a complexa função do sono.

Aquarius, livre

Espécies em Perigo

Durante um safari fotográfico no Quênia, uma família de turistas americanos tem seu veículo abalroado por um rinoceronte. Isolados no meio da savana, eles precisam se defender de feras e caçadores.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Provoca

A atriz e cineasta Bárbara Paz conversa com Marcelo Tas sobre sua exposição "Auto-Acusação", atualmente em cartaz no Rio de Janeiro, e também de sua relação com a mãe e sua participação no reality show Casa dos Artistas, do SBT.

Cultura, 22h, 10 anos

Ancestralidades

Dirigida por Joyce Prado, esta série documental mostra como a população negra brasileira busca sua emancipação e combate o racismo estrutural por meio de diversas manifestações artísticas.

Itaú Cultural Play, grátis