Morre George Brown, um dos fundadores do Kool and the Gang, aos 74 anos

Um dos fundadores da banda Kool and the Gang, o baterista George Brown morreu em sua casa em Los Angeles nesta quinta-feira (16), aos 74 anos, de câncer de pulmão. A informação foi divulgada pela sua gravadora, a Universal Music Enterprises.

"Quando solicitado a descrever sua música, Brown sempre respondia: ‘O som da felicidade’", disse o comunicado.

O músico George Brown, do Kool and the Gang - @koolinthegnglive no Twitter

Ele compôs alguns dos maiores hits do grupo de soul americano, como "Celebration", "Ladies’ Night" and "Jungle Boogie", e se descrevia como um músico autodidata.

A banda foi formada em Nova Jersey em 1964 e lançou seu álbum de estreia cinco anos mais tarde. Depois de mais dois discos ao vivo, foi "Wild and Peaceful", de 1973, que os colocou na vanguarda, com sucessos como "Hollywood Swinging".

A banda ganhou dois prêmios Grammy e teve 31 álbuns de ouro e platina.

Em seu livro de memórias, "Too Hot: Kool & the Gang & Me", lançado no início deste ano, Brown escreveu sobre a luta contra depressão e medicamentos.

Simples de músicas do Kool and the Gang foram usadas por artistas como Jay-Z, Beastie Boys, Madonna e Janet Jackson. Brown disse que ficou "totalmente honrado" com a frequência com que sua música foi reutilizada.