Madonna inspira drink 'Mamadonna', empadão e até papel higiênico na praia

Rio de Janeiro

A vinda de Madonna ao Brasil tem inspirado a criação de diversos produtos em homenagem à cantora —dos mais sofisticados aos mais improvisados.

Na praia de Copacabana, onde ela se apresentará à noite, ambulantes anunciam todo tipo de produto temático: cerveja da Madonna, papel higiênico da Madonna e até o empadão da Madonna, vendido a R$ 10 por uma ambulante em uma área próxima ao palco.

Vendedora oferece 'empadão da Madonna', na praia de Copacabana - Tito Guedes/Folhapress

Também próximo à área da apresentação, onde muitos fãs já estão aglomerados, ambulantes tentam de tudo para atrair clientes. Um vendedor anunciava um copo onde supostamente Madonna teria encostado a boca. Outra vendedora vendia água sem gás em um isopor. "Ontem a Madonna desceu do hotel e só comprou comigo!", gritava.

Bares famosos do Rio de Janeiro também entraram no clima. O Vaca Atolada, tradicional bar de roda de samba da Lapa, no centro da cidade, lançou a batidinha "Mamadonna", inspirada pela cantora.

Além disso, criaram uma concorrência: na noite de sábado, mesmo horário do show da Madonna, o bar recebe uma apresentação da "MandoNNNa". Na verdade, é a cantora Margarete Mendes, que se apresenta com repertório de samba de raiz.

O bar Calma, no bairro de Botafogo, zona sul da cidade, que é frequentado sobretudo pelo público LGBTQIA+, também aproveitou a oportunidade. Rebatizou sua tradicional batidinha para "Hanky Panky", música lançada por Madonna em 1990 no álbum "I'm Breathless", trilha sonora do filme "Dick Tracy".