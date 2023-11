Mulher de 70 anos morre após cair em show de Robbie Williams na Austrália

São Paulo

Uma mulher de 70 anos morreu após cair durante um show de Robbie Williams no Allianz Stadium de Sydney, na Austrália. O acidente aconteceu na última quinta-feira (16), em uma apresentação da turnê "XXV Tour".

O cantor Robbie Williams - AFP

De acordo com o jornal australiano Sydney Morning Herald's, um porta-voz do local disse que o acidente aconteceu após o fim do show. Ela teria tentado passar por cima das fileiras de assentos para cortar caminho, em vez de usar as escadas, e perdeu o equilíbrio. A mulher foi socorrida no local e levada a um hospital, onde foi induzida ao coma, mas não sobreviveu.

O incidente aconteceu um dia antes de Ana Clara Benevides, de 23 anos, morrer após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas.