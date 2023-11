Onde ver ‘007 - Estrada Para o Milhão’, reality show baseado no famoso espião

São Paulo

Em "007 — Estrada Para o Milhão", novo reality competitivo, nove duplas enfrentam desafios inspirados pelos filmes de James Bond. A disputa se estende por vários países do mundo, inclusive o Brasil.

Brian Cox em cena do reality show '007 - Estrada Para o Milhão' - Divulgação

A apresentação é de Brian Cox, da série "Succession", e os vencedores recebem um prêmio de um milhão de libras, cerca de R$ 6 milhões.

Amazon Prime Video, 14 anos

Línguas da Nossa Língua

Apesar de quase todos os brasileiros se comunicarem em português, mais de 150 línguas são faladas no nosso território, de origem indígena, africana e europeia. A série "Línguas da Nossa Língua", em quatro episódios semanais, aborda 11 delas e também em regionalismos. Traz, ainda, participações de Caetano Veloso e Maria Bethânia, além da última entrevista de Nélida Piñón. Criação, roteiro e direção de Estevão Ciavatta.

HBO, às 20h, e HBO Max, 10 anos

Estúdio ao Vivo

O roqueiro Lobão conversa com Román Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli sobre seus trabalhos mais recentes e canta alguns dos maiores hits de sua extensa carreira.

YouTube da Rádio Transamérica, 16h

Provoca

Marcelo Tas recebe o renomado artista plástico Antonio Peticov, que fala sobre a sua amizade com Rita Lee e suas experiências com LSD.

Cultura, 22h, 10 anos

DR com Demori

Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do atual governo Lula, é o convidado do talk show do jornalista Leandro Demori.

TV Brasil, 22h, livre

MasterChef Profissionais

Os finalistas Bárbara e Franklin têm que criar menus que reflitam quem eles são. Quem agradar mais aos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça será eleito o grande campeão da quinta temporada da famosa competição gastronômica.

Band, 22h30, livre

Profissão Repórter

O programa acompanha a jornada de estudantes de vários pontos do país que fazem o Enem e sonham com um futuro melhor, e também a maratona dos professores de cursinho às vésperas do exame.

Globo, 0h05, livre