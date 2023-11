Onde ver 'Asteroid City', novo longa de Wes Anderson que está no streaming

São Paulo

Um concurso entre jovens astrônomos numa cidade no meio do deserto, em 1955, é o pretexto para o cineasta Wes Anderson reunir, mais uma vez, personagens excêntricos em cenários inusitados. O enorme elenco do filme "Asteroid City" inclui Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton e Steve Carrell.

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube – 14 anos

Cena de 'Asteroid City', filme de Wes Anderson - Divulgação

A Mão do Eurico

Um dos mais populares e controversos cartolas brasileiros, Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco da Gama, levou o clube carioca às suas maiores glórias e se envolveu em muitos escândalos. A minissérie de Roberto Pirrho tem cinco episódios, que serão liberados ao ritmo de um por dia.

Globoplay, 12 anos

Robbie Williams

Depois de estrear aos 16 anos na boyband Take That, o cantor britânico se tornou um astro global e enfrentou graves problemas pessoais. Esta minissérie revê sua trajetória.

Netflix, 14 anos

Roda Viva

Helder Barbalho, do MDB, governador do Pará, fala da escolha da capital, Belém, como sede da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas em 2025, e dos desafios da preservação da Amazônia.

Cultura, 22h, 10 anos

No Corre – Partiu Entrega

Marco Luque retoma seu personagem Jackson Faive nesta sitcom que retrata o cotidiano de um grupo de motoboys no bairro paulistano da Mooca. Com Luciana Paes, Gaby Amarantos e Érico Brás.

Multishow, 22h, 10 anos

Let Love



Neste reality de origem holandesa, casais que acabaram de se conhecer vão imediatamente viver juntos, testando sua compatibilidade. A versão brasileira é apresentada pelos ex-namorados Sabrina Sato e João Vicente de Castro.

Multishow, 22h30, 12 anos

A História de Mahalia Jackson

Uma das maiores vozes da música gospel americana, Mahalia Jackson tem sua carreira e sua luta contra o racismo contadas nesta cinebiografia inédita na TV aberta.

Globo, 23h15, 12 anos