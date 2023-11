Onde ver 'Toda Luz que Não Podemos Ver', série sobre resistência ao nazismo

São Paulo

Vencedor do prêmio Pulitzer, o livro de Anthony Doerr serve de base para a minissérie "Toda Luz que Não Podemos Ver". Os protagonistas da história, ambientada no final da Segunda Guerra Mundial, são uma jovem francesa cega que faz transmissões de rádio clandestinas e o soldado alemão, que é encarregado de matar a mulher.

Cena da minissérie 'Toda Luz que Não Podemos Ver', da Netflix - Divulgação

Nos papéis principais estão Louis Hoffman e a estreante Aria Mia Loberti. Mark Ruffalo e Hugh Laurie fazem participações especiais.

Netflix, 16 anos

A Noite das Bruxas

Kenneth Branagh encarna o detetive Hercule Poirot pela terceira vez, em mais uma adaptação de um livro de Agatha Christie dirigida por ele. Agora a ação gira em torno de um assassinato cometido durante uma sessão espírita em Veneza, na Itália. O elenco inclui Michelle Yeoh, Tina Fey, Kelly Reilly e Camille Cottin.

Star+, 14 anos

Terra de Deus

No final do século 19, um padre dinamarquês é transferido para uma região remota da Islândia, para construir uma igreja. Mas as condições inóspitas o irão afetar profundamente. O belo longa de Hlynur Pálmason é o representante islandês na busca pelo Oscar.

Filmicca, 14 anos

Messi nos Estados Unidos

O argentino Lionel Messi, que ganhou pela oitava vez o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador mundial, foi jogar nos Estados Unidos, pelo Inter Miami CF. Esta minissérie documental registra o impacto de sua chegada ao país. Quatro episódios já disponíveis.

Apple TV+, 12 anos

Poétika

Ao longo de cem miniepisódios de apenas três minutos, poetas contemporâneos como Tom Grito, Liv Lagerblad e Gênesis mostram seus locais de trabalho e seus métodos de criação. A direção fica por conta de Maria Flor Brazil e Cláudio Tammela.

CineBrasilTV, 18h30, livre

Especial Arte1 com Danilo Santos de Miranda

O canal reprisa a entrevista com o diretor do Sesc, morto no último domingo. A conversa foi gravada no escritório de Miranda no Sesc Belenzinho, em maio do ano passado.

Arte1, 22h30, livre