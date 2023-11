Os extraordinários desenhos de Michelangelo que ficaram escondidos em sala secreta por 4 séculos

BBC News Brasil

Nas paredes estão desenhos que ficaram escondidos do mundo por mais de 400 anos e são atribuídos ao gênio renascentista Michelangelo (1475-1564).

Desenhos lembram algumas das obras de renome do gênio renascentista, como 'David' e afrescos da Capela Sistina - Musei del Bargell/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Mas, finalmente, esta sala estreita escondida sob as Capelas dos Médici, em Florença, na Itália, abrirá suas portas ao público pela primeira vez em 15 de novembro.

Os esboços foram descobertos em 1975 por Paolo Dal Pogetto, então diretor das Capelas dos Médici, atrás de paredes de gesso em uma sala que era frequentemente usada para armazenar carvão.

Dal Pogetto encontrou o cômodo após descobrir um alçapão escondido sob um armário, enquanto procurava um lugar para fazer uma saída alternativa do museu.

O acesso ao quarto se dá através de uma escadaria estreita.

Ao mandar remover o gesso das paredes, Dal Pogetto se deparou com os desenhos, feitos com carvão e giz.

Segundo especialistas, eles lembram algumas obras renomadas do artista, como David e os afrescos da Capela Sistina.

"Ele desenhou coisas do passado como se estivesse fazendo uma viagem pela memória... Era como ter um álbum de suas obras", disse Paola D'Agostino, diretora dos Museus Bargello, ao qual pertencem as Capelas dos Médici.

D'Agostino acrescentou que os desenhos estão em condições "notavelmente boas" e que "não há nada parecido no mundo dos desenhos do século 16".

Esboços nas paredes da sala são feitos com carvão e giz, e exploram a figura humana - Musei del Bargell/EPA-EFE/REX/Shutterstock

D'Agostino, diretor dos Museus Bargello, explicou que, devido ao tamanho da abóbada e para proteger os desenhos, não entrarão mais de quatro pessoas por vez no local.

As visitas durarão no máximo 15 minutos e serão alternadas com intervalos de 45 minutos de total escuridão. Os bilhetes terão um custo de 20 euros por pessoa, além da entrada no museu.

Acredita-se que Michelangelo tenha criado alguns desses desenhos em 1530, enquanto estava escondido para escapar de uma sentença de morte ordenada pelo papa Clemente 7º, que fazia parte da família Médici.

Os Médici eram a família mais rica de Florença e os governantes de fato da cidade. Eles também foram um dos principais patronos de Michelangelo.

Abóbada atinge 2,5 metros de altura em seu ponto mais alto - Musei del Bargell/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Em 1527, a poderosa família foi expulsa da cidade e uma república foi estabelecida lá, com a qual Michelangelo colaborou.

Assim, quando os Médici retomaram o controle de Florença, o artista se tornou seu inimigo e teve que desaparecer do mapa por alguns meses para evitar ser morto.

Provavelmente foi nessa época que ele fez os desenhos na sala escondida. Mais tarde, ele foi perdoado pelos Médici.

A autoria dos desenhos, no entanto, é cercada de polêmica.

Alguns acreditam ser improvável que Michelangelo tenha passado meses no auge de sua carreira em um retiro tão sombrio.

O diretor do museu observa, no entanto, que "a maioria dos estudiosos concorda que certamente há a mão de Michelangelo em alguns desses desenhos".