Escritor Silviano Santiago recebe o Prêmio Camões em cerimônia no Rio de Janeiro

O escritor Silviano Santiago recebeu na última terça-feira o Prêmio Camões. A honraria, concedida no ano passado, consagra o autor mineiro com o prêmio mais importante da língua portuguesa.

A cerimônia aconteceu no Auditório Machado de Assis, na sede da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e contou com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o embaixador de Portugal no país, Luís Faro Ramos.

O escritor Silviano Santiago, vencedor do Prêmio Camões - Ricardo Borges/Folhapress

No evento, Santiago definiu a ocasião como um momento de enorme alegria. "Você tem o seu trabalho [reconhecido], no meu caso um trabalho de uma vida inteira. Estou com 87 anos, então é um trabalho feito em geografia variada. Foi feito aqui no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha", disse o escritor.

Silviano Santiago é o terceiro vencedor do Prêmio Camões a ser consagrado com a honraria neste ano. Em 2019, o vencedor Chico Buarque não recebeu o prêmio por causa da pandemia de Covid-19 e da recusa do então presidente Jair Bolsonaro a assinar a documentação.

Além do Camões, o autor mineiro já recebeu diversos prêmios Jabuti, incluindo o de livro do ano por "Machado", ficcionalização sobre os últimos anos de Machado de Assis.