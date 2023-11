Taylor Swift pousa em São Paulo após shows, mortes e confusão no Rio de Janeiro

São Paulo

Taylor Swift já está em São Paulo. Após uma sequência de shows no Rio de Janeiro que rendeu duas mortes e um adiamento, a cantora pousou na capital paulista para três performances. Ela vai se apresentar no estádio Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

Como Taylor Swift compõe suas canções - Reuters

Fãs acompanharam o trajeto do jatinho particular da cantora, um Falcon 900 LX, que pousou no Aeroporto internacional de Guarulhos nesta terça-feira. Os internautas acompanharam o trajeto de Taylor em tempo real através do site Flight Radar 2, por onde é possível rastrear vôos ao redor do mundo.

Taylor Swift desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira (16). A artista é a que mais emite carbono em viagens com seu jatinho, de acordo com um estudo da Yard, que rastreia o uso de aviões particulares por celebridades. A agência computou 170 voos em pouco mais de seis meses —um total de 22.923 minutos no ar, 15,9 dias.

Seu Falcon 900LX, é avaliado em US$ 40 milhões, cerca de R$ 200 milhões, segundo a Simple Flying. A aeronave de luxo foi adquirida em 2011 pela artista, e conta com uma cabine espaçosa com capacidade para 12 passageiros. Ela chega à velocidade de 890 quilômetros por hora com três turbinas, com espaço para três salas separadas