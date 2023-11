Sem falar de morte, Taylor Swift deixa público eufórico em segundo show no Brasil

Rio de Janeiro

Depois de adiar o show que faria neste sábado, no Rio de Janeiro, Taylor Swift voltou ao estádio Nilton Santos, o Engenhão, no domingo, para realizar a segunda apresentação de sua "The Eras Tour" no Brasil.

A performance ocorreu depois da morte de uma fã da cantora e percalços causados pelo calor extremo no Rio de Janeiro e em grande parte do país nesta semana. Na sexta, cerca de mil fãs desmaiaram no show de estreia da turnê da americana no país, e a estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu depois de passar mal na apresentação. Taylor Swift não falou da morte no show deste domingo.

A cantora Taylor Swift - Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Mas, no instante em que Swift pisou no palco, o público a recebeu de braços abertos. Os primeiros acordes de "Miss Americana and The Heartbreak Prince", a primeira música da setlist, já tiraram do público muitos gritos e aplausos.

A música que seguiu, "Cruel Summer", foi acompanhada a plenos pulmões pelos fãs. Algo reconhecido pela cantora, que afirmou "é um privilégio dizer isso nesta noite, com tantas pessoas me acompanhando embaixo dessa chuva". "Rio, bem-vindos a ‘The Eras Tour’. Vocês me apoiaram muito desde o início da minha carreira."

O bloco que seguiu celebrou seu segundo álbum de estúdio, "Fearless", no qual a cantora cantou a música "You Belong with Me", um dos seus primeiros sucessos, e "Love Story".

O traje que a Swift usou para esse momento foi o que inspirou muitos fãs na hora de escolher uma roupa para assistir ao show.

É o caso da canadense Sydney Jacobson, de 21 anos, que atravessou o oceano para assistir a "Eras Tour" junto do namorado, Keegan Bushulak, também de 21 anos.

A roupa, segundo ela, foi facilmente encontrada na internet, e o esforço pela caracterização também levou o seu companheiro a se vestir conforme dita a estética do quarto álbum de estúdio da cantora, "Red".

O cuidado com a vestimenta foi algo realmente notável entre o público presente no Engenhão. Outro exemplo é a auxiliar de departamento pessoal, Lery Gomes, que trouxe a filha Ana Luiza, de 13 anos, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, para o show.

No corpo, enquanto a adolescente vestia uma blusa personalizada com a arte da "Eras Tour", a mãe resolveu ousar e escrever "Mãe de Swiftie" no lugar onde entraria o nome da cantora. As fotos da artista também foram trocadas por fotos da menina ainda criança.

"Muito feliz e emocionada por ver a alegria dela. Gratidão é a palavra que me define", afirmou Gomes.

No bloco a seguir, enquanto a americana cantava as músicas de seu nono álbum de estúdio, "Evermore", o público aproveitou para fazer uma ciranda, enquanto Swift cantava a música "Willow". A ideia foi fazer referência ao círculo formado no próprio palco, como coreografia da canção.

Antes de "Champagne Problems", a próxima música, a cantora repetiu o discurso que proferiu na sexta e agradeceu, novamente, a presença do público mesmo diante da chuva. O público respondeu, logo após a canção ser finalizada, aos gritos de "Taylor, eu te amo", momento em que a cantora tirou o retorno e se emocionou junto da multidão.

Foi no momento em que as serpentes apareceram no telão, no entanto, que o público mais vibrou. Essas cobras fazem referência ao sexto álbum da cantora, "Reputation", disco querido pelo público.

Uma sequência de sucessos foi ouvida a seguir, com as músicas "Ready for It", "Delicate", "Don't Blame Me" e "Look What You Made Me Do".