Família de Ana Benevides, morta em show de Taylor Swift, diz que não teve ajuda

Depois de quase dois dias da morte de Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante o show da cantora Taylor Swift, na última sexta, a família da estudante afirma que não recebeu auxílio da empresa responsável pelo evento, a Time for Fun, ou T4F.

Ana Clara Benevides, que morreu em show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Os parentes da jovem, que vivem no município de Sonora, em Mato Grosso do Sul, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, partiram ainda na madrugada de sexta para sábado para a capital fluminense.

Segundo Estela Benevides, prima de Ana Clara Benevides, todos os gastos referentes à viagem emergencial de avião e ao translado do corpo estão sendo pagos pela família. Ela não detalha valores, mas acrescenta que a T4F também não teria prestado auxílio com os procedimentos burocráticos, embora tenha confirmado que a empresa entrou em contato.

"Eu e minha irmã, que está no Rio com o pai da Ana, pedimos ao funcionário da empresa que encontrasse com eles pessoalmente no IML", disse Estela Benevides no começo da tarde deste domingo. Ainda segundo ela, a família não teve resposta a esse pedido, e as mensagens posteriores teriam sido ignoradas pelo funcionário.

A T4F, por sua vez, afirma que uma assistente social entrou em contato com a família, mas diz que os familiares se recusaram a conversar com a profissional. "Nós realizamos o contato com a família via nossa equipe de assistência social e respeitamos o direito de privacidade da família e dos amigos neste momento de dor e luto", diz a empresa.

A T4F acrescenta ainda que um profissional médico contratado por eles conversou com Daniele Melin, amiga de Ana Clara Benevides que estava com ela no show, e com Estela Benevides para conseguir o contato telefônico de seu pai. O número, então, foi repassado à assistente social e a uma psicóloga, que teria tentado entrar em contato.

"Reforçamos que continuamos com o canal de contato aberto com a família e, solidários neste momento difícil, ficamos à disposição para dar toda a assistência necessária." Estela Benevides nega o conteúdo da nota. "Como nós recusamos? Nós não falamos nada e não recusamos nada a ninguém", diz.

No começo da noite deste domingo, a família de Ana Clara Benevides, incluindo seu pai, embarcaram no Rio de Janeiro rumo a Mato Grosso do Sul. Ainda não está claro se o corpo também está sendo trasladado.