Adriana Calcanhotto leva turnê de seu novo disco ao palco do Sesc Pinheiros

São Paulo

Adriana Calcanhotto levará a turnê de seu último disco, "Errante", ao palco do Sesc Pinheiros, em três shows no final de semana dos dias 15, 16 e 17 de dezembro.

O repertório inclui músicas de seu mais recente trabalho, lançado no fim de março, com outros sucessos de sua carreira, como "Vambora" e "Maresia", num show de 90 minutos com direção da própria cantora.

Os ingressos estão à venda nas unidades do Sesc.

Nas onze faixas de "Errante", 13º disco de sua carreira, a cantora versa sobre a vida de uma artista que anda pelo mundo em turnês.

A banda que se apresenta é composta por Pedro de Sá, na guitarra, Domenico Netto Lancellotti, na bateria, Guto Wirtti, no baixo acústico, Jorge Continentino, no saxofone, flauta e teclados, Diogo Gomes, no trompete e flugelhorn, e Marlon Sette, no trombone.