Artistas críticos às ações de Israel têm exposições canceladas na Alemanha

Exposições de museus foram canceladas. Um prêmio literário foi suspenso. E alguns artistas foram proibidos de se candidatar a uma grande comissão.

Tudo isso aconteceu recentemente na Alemanha devido a preocupações de que os artistas envolvidos apoiem um boicote a Israel, uma posição que o parlamento alemão classificou de antissemita e que pode ser punida com a retirada de financiamento público.

Pavilhão da Feira do Livro de Frankfurt - Bilder Norbert Miguletz

No entanto, na atmosfera tensa desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro, os administradores de arte também estão cada vez mais preocupados com artistas cujos comentários públicos sobre Israel não têm nada a ver com um boicote, incluindo acusar o país de crimes de guerra ou descrevê-lo como um estado segregacionista.

Os funcionários têm vasculhado postagens em redes sociais e cartas abertas, algumas de mais de uma década. Como resultado, eles têm cancelado projetos.

Bilhões de dólares são gerados anualmente por meio de museus, teatros e programas de intercâmbio cultural na Alemanha, que sustentam milhares de artistas lá e no exterior.

Mas o ritmo constante de cancelamentos tem afetado a reputação do país como um refúgio para a liberdade de expressão e corre o risco de isolar artistas internacionais cujas opiniões sobre Israel não se alinham com o apoio incondicional da Alemanha.

Susan Neiman, diretora do Einstein Forum, uma organização de intercâmbio intelectual internacional sediada perto de Berlim, disse em um e-mail que a situação era "terrível", com artistas e intelectuais agora "recusando convites para trabalhar".

Em um ensaio recente na The New York Review of Books, Neiman disse que a abordagem exagerada da Alemanha para combater o antissemitismo se transformou em "histeria" que "ameaça sufocar a rica vida cultural do país".

Apenas no mundo da arte, o Museu Folkwang, em Essen, interrompeu no mês passado uma colaboração com Anaïs Duplan, uma curadora haitiana baseada nos Estados Unidos, porque, em postagens no Instagram, ele descreveu a retaliação de Israel na Faixa de Gaza como genocídio.

Uma semana depois, a Biennale Für Aktuelle Fotografie, um evento que estava programado para ser realizado em três cidades alemãs no próximo ano, foi cancelada depois que os administradores descobriram que um dos principais curadores havia compartilhado uma entrevista nas redes sociais na qual alguém comparava as ações de Israel em Gaza ao Holocausto.

Hito Steyerl, uma artista internacionalmente renomada que representou a Alemanha na Bienal de Veneza, disse que a situação tem acontecido de forma ampla. "Não há mais discussão sobre arte", disse ela. "É Israel-Palestina, e é isso."

No mundo literário, também houve muitos cancelamentos. Em outubro, a Feira do Livro de Frankfurt cancelou um evento em homenagem à autora palestina Adania Shibli logo após um jornal alemão dizer que sua escrita caracterizava Israel como "uma máquina de matar".

E no mês passado, autoridades em Bochum, uma cidade no oeste da Alemanha, anunciaram que estavam adiando a concessão do Prêmio Peter Weiss, um importante prêmio literário, para Sharon Dodua Otoo, uma autora britânica, porque ela havia assinado uma petição apoiando um boicote a Israel por trabalhadores das artes.

Existem razões históricas para o desconforto da Alemanha em relação a chamados para um boicote, que muitos alemães veem como comparáveis às campanhas nazistas para evitar negócios judaicos na década de 1930.

Devido ao Holocausto, muitos funcionários alemães também sentem uma responsabilidade especial em relação a Israel e estão atentos a qualquer ressurgimento de antissemitismo em casa.

Em uma resolução parlamentar de 2019, os legisladores instaram os governos regionais a negar financiamento público a qualquer grupo ou indivíduo que "apoie ativamente" o movimento de boicote, desinvestimento e sanções, conhecido como BDS, ou que questione o direito de Israel de existir.

Mesmo antes dos ataques do Hamas em 7 de outubro, a resolução foi usada para justificar o fechamento de exposições, concertos, palestras e debates, bem como a remoção de artistas das programações.

Os cancelamentos e convites revogados foram todos recebidos com resistência, e líderes culturais expressaram preocupação de que a resolução estivesse tendo um efeito inibidor na liberdade artística.

Claudia Roth, ministra da cultura da Alemanha, disse em um comunicado por e-mail que não diria às instituições como equilibrar a liberdade de expressão com o combate ao antissemitismo, mas acrescentou que cancelar eventos ou revogar prêmios deveria ser "o último passo, não o primeiro".

"Eu esperaria que possamos nos afastar do medo e caminhar em direção ao diálogo e ao discurso", disse Roth. "O compromisso da Alemanha é muito claro", acrescentou. "Não queremos que os judeus se sintam inseguros neste país".

No entanto, a busca por esse objetivo privou, em alguns casos, artistas judeus de uma voz. Em 24 de novembro, autoridades do museu em Saarland, no sul da Alemanha, cancelaram uma exposição programada para o próximo ano de Candice Breitz, uma artista judia sul-africana que está baseada em Berlim desde 2002.

Seu trabalho frequentemente se concentra em temas políticos, e Breitz tem sido uma crítica vocal das ações de Israel em Gaza nas redes sociais, onde ela disse que "nivelar Gaza não tornará os judeus mais seguros" e criticou a censura de visões "judaicas de esquerda".

Em um comunicado por e-mail, Andrea Jahn, diretora do Saarlandmuseum, onde a mostra estava planejada, disse que as postagens de mídia social de Breitz criaram "uma imagem pública que questiona o direito de autodefesa de Israel, alimentando uma discussão para a qual um museu não pode fornecer uma plataforma".

Em um comunicado separado, a Fundação do Patrimônio Cultural de Saarland, que supervisiona o Saarlandmuseum, disse que a decisão foi tomada por causa da "proximidade de Breitz com o movimento BDS".

Breitz disse em uma entrevista que não apoia esse movimento, embora acredite que boicotes possam ser uma ferramenta útil de protesto. Ela acrescentou que era "absurdo" que "alemães com ancestralidade nazista" estivessem dizendo a uma mulher judia o que ela poderia ou não dizer.

Para alguns artistas judeus, o debate sobre shows cancelados e prêmios revogados é apenas uma distração para a questão do aumento do antissemitismo.

A Alemanha tem visto um aumento acentuado nos incidentes antissemitas relatados desde 7 de outubro, incluindo a tentativa de lançamento de coquetéis molotov em uma sinagoga em Berlim.

Igor Levit, pianista alemão, que é judeu, disse em uma entrevista que se sentiu "sozinho em luto" na Alemanha, porque poucas instituições culturais emitiram declarações condenando o Hamas e os ataques crescentes às pessoas judias.

Alguns artistas e escritores fizeram comentários "desprezíveis", acrescentou ele, mas disse que não achava que cancelar suas exposições ou performances fosse a resposta. Durante décadas, diss Levit , a Alemanha tentou combater problemas sociais, incluindo o antissemitismo, usando regras e regulamentos, enquanto era necessário um debate mais aberto e discussão.

"Você nunca resolverá um problema", acrescentou, "tentando afastar essas pessoas com medo".