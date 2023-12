Banda Placebo fará show em São Paulo com músicas que respondem a crise mundial

São Paulo

A banda britânica Placebo anunciou um show em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 17 de março. A venda de ingressos inicia nesta quarta-feira, 6 de dezembro, às 10h no site da Ticket 360.

Banda Placebo se apresenta em São Paulo em 2024 - Divulgação

O grupo de rock está em turnê após o lançamento do álbum "Never Let Me Go", de 2022, com apresentações pela Europa e América do Norte. Sucesso das décadas de 1990 e 2000, a banda já vendeu mais de 13 milhões de álbuns.

O último disco é uma resposta aos conflitos da nova década, marcados pela saturação tecnológica, catástrofe climática e por uma pandemia.

"Estou tão brutalizado psicologicamente nos últimos anos, como qualquer pessoa que tenha um coração para se importar", diz Brian Molko, vocalista e guitarrista do Placebo.

"Eu queria capturar a confusão de como é estar vivo hoje, com a sensação de estar perdido, sempre andando em um labirinto, sendo continuamente dominado por informações e opiniões", diz o baixista Stefan Olsdal.

Molko e Olsdal são amigos de infância e começaram a brincar com guitarras quebradas e instrumentos de brinquedo na casa do guitarrista, em Londres. Em 1994, criaram o Placebo, e lançaram o primeiro álbum dois anos depois.

As músicas "Teenage Angst", "36 degrees" e "Bionic" foram alguns dos sucessos da banda.