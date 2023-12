Letreiro de Hollywood faz cem anos e ganha pintura e iluminação para comemorar

São Paulo

O enorme letreiro de Hollywood, símbolo do distrito de Los Angeles conhecido como "fábrica dos sonhos", foi iluminado na noite desta sexta-feira em comemoração dos seus cem anos.

O letreiro símbolo de Hollywood - David Swanson/AFP

O letreiro ícone da indústria cinematográfica foi pano de fundo de muitos filmes, como "San Andreas" e "Rocketeer". Também foi referenciado inúmeras vezes em animações como "Os Simpsons", "Shrek 2" e "Três Espiãs Demais".

Na vida real, o letreiro foi palco de uma tragédia quando, em 1932, a atriz britânica Peg Entwistle se suicidou se atirando do alto da letra "H".

O letreiro centenário foi construído em 1923 como anúncio de um empreendimento imobiliário de luxo. Sua versão original era "Hollywoodland" e, na primeira década, era comum que as letras fossem iluminadas.

Na década de 1940, as letras enormes já mostravam sinais de desgaste. Foi quando a Câmara de Comércio de Hollywood decidiu fazer a reforma do letreiro, tirando as últimas quatro letras para que a estrutura se tornasse símbolo de todo o distrito, e não apenas um conjunto de casas.

A obra foi encerrada em 1949. Três décadas depois, porém, os sinais de desgaste voltaram a aparecer nas letras de madeira com 15 metros de altura. O músico Alice Cooper, então, liderou uma campanha para restaurar o letreiro na década de 1970.

Oito celebridades, entre elas o ator Gene Autry e o fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, se juntaram e cada uma patrocinou a construção de uma letra —dessa vez com 13,5 metros de altura cada uma e feitas em aço.

Para o centenário, o letreiro ganhou uma nova pintura. O presidente do Hollywood Sign Trust, organização sem fins lucrativos destinada a manter o símbolo da cidade, afirmou à AFP que a iluminação do letreiro foi apenas algo simbólico, visto que não costuma acontecer —especialmente por objeção das pessoas que moram perto do letreiro.

Segundo ele, é possível que as letras voltem a brilhar em ocasiões especiais.

"Temos alguns eventos esportivos muito importantes que serão celebrados em Los Angeles, como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos [em 2028]. Esses são eventos nos quais provavelmente gostaríamos de iluminar o letreiro de Hollywood no futuro."