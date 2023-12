'Maestro', cinebiografia com Bradley Cooper na direção e no elenco, chega à Netflix

São Paulo

Leonard Bernstein foi o primeiro grande regente de música clássica nascido nos Estados Unidos. Também compôs inúmeras peças eruditas e populares, como o musical da Broadway "Amor, Sublime Amor". Mas a cinebiografia "Maestro", dirigida e estrelada por Bradley Cooper retrata o complexo casamento de Bernstein com Felicia Montealegre, papel de Carey Mulligan, que tolerava, até certo ponto, os casos extraconjugais do marido com outros homens.

Cena do filme 'Maestro', de Bradley Cooper - Divulgação

Nos cinemas, o filme é forte candidato ao Oscar em várias categorias.

Netflix, 16 anos

Percy Jackson e os Olimpianos

Um garoto contemporâneo descobre que, na verdade, é um semideus da mitologia grega e deve descobrir quais são seus poderes. Mas ele logo encontra um obstáculo —ninguém menos do que Zeus o acusa de roubar seu raio-mestre. A série de livros de Rick Riordan, que já rendeu vários filmes para o cinema, agora inspira este novo seriado.

Disney+, 12 anos

Direto de Sonhar

O documentário de Theresa Jessouron mostra os inúmeros problemas vivenciados pelos moradores do Complexo do Alemão, a maior favela carioca, e também o que essas pessoas esperam do futuro.

Canal Brasil, 20h, 12 anos

Ivete – 30 Anos de Carreira

Ivete Sangalo celebra suas três décadas na estrada com um show transmitido ao vivo do Maracanã, no Rio de Janeiro. Apresentação de Taís Araújo.

22h, 10 anos, Globo, Globoplay e Multishow

Trilha das Letras

O escritor e roteirista Raphael Montes, que apresentou as duas primeiras temporadas, agora é o convidado desta semana. Ele conversa com Eliana Alves Cruz sobre literatura policial, a novela "Beleza Fatal", que está escrevendo para a HBO Max, e "A Mágica Mortal", seu primeiro livro para adolescentes.

TV Brasil, 22h, livre

The Chosen – Os Escolhidos

A emissora exibe de segunda a sexta, no mesmo horário, as três primeiras temporadas da série que mostra os apóstolos de Jesus Cristo como pessoas falíveis, cheias de defeitos.

SBT, 22h30, 12 anos