Festival Vermelhos, em Ilhabela, terá Ano-Novo com Carminho e Letícia Sabatella

O Instituto Baía dos Vermelhos, ou só Vermelhos, vai celebrar o Ano-Novo com três dias de programação musical. Em 27, 28 e 29 de dezembro, o centro cultural de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, receberá a cantora portuguesa Carminho, a brasileira Letícia Sabatella e uma apresentação de "Carmina Burana", com regência de Roberto Minczuk.

A cantora portuguesa Carminho - Divulgação

Carminho abre as celebrações, em 27 de dezembro, com "O Quarto", "As Flores" e outras músicas de seu último álbum, "Portuguesa", que disputou o Grammy Latino. A apresentação acontecerá no Teatro de Vermelhos, com capacidade para cerca de 1.000 pessoas. No espaço, as paredes de vidro permitem que as cúpulas das árvores abracem a sala, e natureza faça coro às diferentes performances.

A mesma sala receberá, dois dias depois, no dia 29, "Carmina Burana", clássico do compositor alemão Carl Orff, que ganha regência de Roberto Minczuk, acompanhado pela Orquestra Sinfônica e pelo Coro de Vermelhos. O maestro esteve nas duas últimas edições do Festival Vermelhos.

Entre as duas datas, Letícia Sabatella apresenta "Caravana Tonteria", acompanhada de um quarteto liderado por Paulo Braga, na Sala do Porão, um espaço mais íntimo que comporta cerca de 200 pessoas. O espetáculo conta com um repertório formado por clássicos de cantores como Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso e João Donato, além de composições da cantora.

O Vermelhos foi criado há uma década por Mac Dowell, advogado que, na ditadura militar, atuou em casos como o do jornalista Vladimir Herzog e do guerrilheiro Carlos Marighella. Originalmente, ele queria fazer um aeroporto na cidade. A ideia não foi para frente, e ele decidiu voltar suas energias à elaboração do centro cultural.

O espaço recebe apresentações de música popular e clássica, que sempre ocupa pelo menos metade da programação. Mac Dowell diz escolher a dedo as atrações do instituto.

"Procuro qualidade em primeiro lugar. Temos feito somente espetáculos de primeira qualidade. Entendo que, se não for assim, para quê?", questiona. "Mas isso não afasta o fato de que o Vermelhos deve apoiar as expressões iniciantes e locais, e essa é uma tarefa à que eu quero me dedicar no ano que vem."

Mas o advogado diz que existem algumas dificuldades para cumprir o objetivo. "Aqui não é São Paulo. É um local com 35 mil habitantes, não com 11 milhões. Então, antes de tudo, é necessário formar o hábito dessas pessoas que antes não tinham esse tipo de oferta."

Os concertos de Ano-Novo acontecem desde 2016 e já receberam Nelson Freire, Maria Rita, Seu Jorge, Rosana Lamosa e Paulo Szot. Dowell listou entre suas resoluções de fim de ano expandir a programação para além deste evento e do Festival Vermelhos, que acontece no meio do ano. "Pretendo dar um passo adiante e ter espetáculos regulares. A população daqui merece mais do que dois eventos anuais."