Onde ver 'Oppenheimer', cinebiografia do criador da bomba atômica

Lançado nos cinemas na mesma semana de "Barbie", a cinebiografia de um dos pais da bomba atômica poderia ter passado desapercebida. Mas este épico de três horas de duração acabou se tornando uma das maiores bilheterias do ano, graças a uma esperta campanha de marketing e à incrível direção de Christopher Nolan.

O filme é um fortíssimo candidato ao próximo Oscar em diversas categorias, e um dos prêmios mais prováveis é o de melhor ator para Cillian Murphy, que faz o cientista Carl Oppenheimer.

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube – 16 anos

Bookie

Chuck Lorre, criador de sitcoms como "Two and a Half Men" e "The Big Bang Theory" muda um pouco de tom com esta série sobre um corretor de apostas ilegais que precisa lidar com clientes instáveis e credores implacáveis. Dois novos episódios toda quinta; os primeiros já estão disponíveis.

HBO Max, 14 anos

Cirurgião do Mal

Esta minissérie documental em três episódios investiga o caso do Dr. Paolo Macchiarini, que desenvolveu uma técnica supostamente revolucionária de transplantes de traqueia —só que todos seus pacientes acabavam morrendo.

Netflix, 12 anos

Corações e Mentes: Escolas que Transformam

Dirigida por Cacau Rhoden, esta minissérie documental viaja por seis estados brasileiros em busca de escolas que repensam seus processos de ensino e aprendizagem.

Cultura, 10h45, livre

Canal Livre

O diplomata e ex-ministro da Fazenda Rubens Ricupero fala do impacto da eleição de Javier Milei, e de como ela pode afetar as relações entre Brasil e Argentina e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Band, 0h, livre

S.M.A.R.T. Chase: Perseguição Explosiva

Nesta produção chinesa falada em inglês, um agente de segurança privada é encarregado de liderar a escolta de uma antiguidade preciosa por Xangai. Mas ele cai numa emboscada, e passa a ser perseguido.

Globo, 0h25, 14 anos