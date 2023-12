Série ‘The Crown’ lança nesta quinta os episódios finais da sexta temporada

São Paulo

Lançada em 2017, com uma atriz diferente interpretando a monarca britânica a cada duas temporadas, a série "The Crown", sobre a vida de Elizabeth 2ª, chega ao fim. Os seis últimos episódios da sexta safra do programa produzido pela Netflix se passam após a morte da princesa Diana e mostram o casamento do príncipe William com Kate Middleton, mas não vão até a morte da rainha, no ano passado.

Imelda Staunton como a rainha Elizabeth 2ª na série 'The Crown', da Netflix - Justin Downing/Divulgação

Imelda Staunton, como Elizabeth, e Dominic West, como o então príncipe Charles, estão indicados ao Globo de Ouro.

Netflix, 16 anos

WME Awards 2023

A sétima edição do prêmio dedicado às mulheres na música é transmitida ao vivo do teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. As cantoras Preta Gil e Larissa Luz comandam a cerimônia. Entre as cantoras que se apresentam estão Daniela Mercury, Luísa Sonza, Fafá de Belém, Fernanda Abreu e Karol Conká. Rita Lee e Dona Onete serão homenageadas.

Canal do UOL no YouTube, 19h, livre

Ninjababy

Nesta comédia norueguesa, uma mulher de 20 e poucos anos leva uma vida de festas e sexo casual, até descobrir que está grávida de sete meses. Ela então enfrenta dois dilemas, descobrir quem é o pai e decidir se fica com o bebê.

Mubi, 16 anos

Todo Dia é 4 de Novembro

O documentário de Rafael Pinho mostra como o Fluminense conseguiu derrotar o Boca Juniors e conquistar seu primeiro título na Copa Libertadores da América.

Globoplay, livre

Depois de Ser Cinza

Um homem atormentado se envolve com três mulheres, em tempos diferentes, na Croácia e no Brasil. O drama de Eduardo Wannamacher é estrelado por João Campos, Elisa Volpato e Bianca Messina.

Canal Brasil, 20h45, 14 anos

Casão Pod Tudo

O ex-jogador, ex-comentarista da Globo e agora colunista do UOL, Walter Casagrande estreia um videocast semanal, idealizado pela cineasta Susanna Lira. O primeiro convidado é o ex-jogador e hoje técnico Renato Gaúcho. Depois virão nomes como o narrador Cleber Machado e a cantora Baby do Brasil.

Canal de Casagrande no YouTube, livre