Show de Paul McCartney que encerra turnê no Brasil será transmitido no Disney+

Depois de se apresentar em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo, o ex-Beatle Paul McCartney encerra sua oitava turnê solo pelo Brasil, "Got Back", com shows no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O cantor britânico Paul McCartney, realizado no Allianz Parque - Folhapress

O último deles terá transmissão ao vivo e simultânea pelas duas plataformas da Disney, o Disney+ e o Star+, que serão fundidos em 2024.

Disney+ e Star+, 21h15, livre

Minha Vida com a Família Walter

Depois de perder a família num acidente, uma adolescente deixa Nova York e vai viver num rancho no estado americano do Colorado. Lá, ela se envolve com os dois irmãos mais velhos da família Walter, e não sabe escolher seu favorito. Minissérie em dez episódios.

Neflix, 14 anos

Bem-Vindos à Austrália

O cineasta Baz Luhrmann adapta seu longa-metragem de 2008, "Austrália", que dramatiza a formação de seu país, para uma minissérie com dez episódios, cheia de cenas extras. Nicole Kidman faz uma inglesa que herda terras no interior da Austrália e, para as reerguer, conta a com ajuda de caubói vivido por Hugh Jackman.

Star+, 12 anos

Casmurro – Uma Releitura

A produção original do canal discute como "Dom Casmurro", clássico de Machado de Assis, reflete questões da sociedade brasileira desde seu lançamento em 1899. Trechos do livro são lidos pela atriz Aysha Nascimento.

Curta!, 18h, livre

Renfield – Dando Sangue pelo Chefe

Nicholas Hoult, da série "The Great", traz vítimas todas as noites para seu patrão, o Conde Drácula, interpretado por Nicolas Cage. Mas, cansado dessa vida e apaixonado por uma humana, ele tentará se livrar do chefe.

Telecine Premium, 22h, 18 anos

CNN Viagem e Gastronomia

Nos três últimos programas do ano, a apresentadora Dani Filomeno faz um tour pela cidade de São Paulo, com ênfase na gastronomia. Na estreia, ela visita restaurantes como o Mocotó, na zona norte, e o De Primeira, na zona oeste, além de vários hotéis. Os próximos episódios vão ao ar nos dias 23 e 30 de dezembro.

CNN Brasil, 23h, livre