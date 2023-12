Viúva e filhos se despedem de ator de 'Parasita' em velório fechado para família

São Paulo

O ator Lee Sun-kyun, do filme "Parasita", foi velado nesta sexta-feira após ser encontrado morto em seu carro na quarta-feira, dia 27, em um parque de Seul, a capital da Coreia do Sul. Foi encontrado também um frasco de comprimidos no veículo, o que levou as autoridades a acreditarem que o artista cometeu suicídio. Ele tinha 48 anos.

No velório, fechado para familiares e amigos, esteve presente a viúva de Sun-kyun, a atriz Jeon Hye-jin, e os dois filhos do casal. A cerimônia ocorreu no Hospital Universitário Nacional de Seul.

O velório do ator Lee Sun-kyun - Korea Pool/AFP

Um dos filhos carregou um retrato com a foto de Sun-kyun à frente do caixão com o corpo do ator, que será cremado. A causa da morte segue em investigação.

Sun-kyun vinha sendo interrogado pela polícia por acusações de uso ilegal de drogas. O ator disse que foi induzido a consumir drogas por uma recepcionista que tentava fazer chantagem contra ele, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul tem uma rígida legislação contra o uso de drogas, e prevê até 14 anos de prisão para traficantes e usuários reincidentes.

Em "Parasita", filme que deu projeção mundial a Sun-kyun, ele interpretou Park Dong-Ik, patriarca de uma família rica e influente.

"Parasita" foi o primeiro filme de língua estrangeira a vencer a categoria de melhor filme do Oscar, em 2020. O longa foi indicado a seis troféus, e levou quatro.

Depois disso, Sun-kyun foi escalado para viver o protagonista da primeira série original em coreano da Apple TV+, lançada em 2021. Ele era considerado um astro do cinema na Coreia do Sul.