Alta-costura, com ousadia de Galliano e Simone Rocha, é lição de antropologia em Paris

A noite da "Lua do lobo" —a primeira Lua cheia de um novo ano— também aconteceu na última noite da Semana de Alta-costura de Paris, quando John Galliano recriou uma boate decadente de Paris nas cavernas abobadadas sob a ponte Alexandre 3º de Paris, sobre o rio Sena.

Look da Maison Margiela em desfile em Paris - Simbarashe Cha/The New York Times

Fitas de papel crepom da cor do vinho Madeira foram penduradas nas paredes e no teto, entre cadeiras de bistrô de madeira danificadas e mesas arranhadas. Então, um cantor sem camisa com um bigode à la Freddie Mercury se levantou para cantar uma canção de amor, um filme granulado em preto e branco foi refletido nos espelhos e o desfile da Maison Margiela começou: uma fantasia da moda construída em corseteria extrema, na qual os corpos se tornavam ampulhetas; a carne se tornava um tecido em si (e nenhum tecido real era exatamente o que parecia); e alusões históricas entravam e saíam como o tempo.

No final, os membros da plateia estavam tão emocionados que não apenas aplaudiram, mas também bateram os pés com força suficiente para fazer tremer o assoalho. Já fazia um tempo desde que alguém havia experimentado um desfile de construção de mundo como esse. Parecia torturado, de uma maneira que raramente é considerada aceitável hoje em dia, e extraordinário ao mesmo tempo.

Era uma vez, esse teatro da moda era a assinatura de Galliano. Mas entre a transformação das casas em marcas globais e sua própria autodestruição antissemita alimentada por drogas e álcool, exílio e retorno penitente na Margiela, isso começou a parecer coisa do passado. Um relicário de uma era anterior de autoindulgência histriônica, da qual ele era o exemplo a ser evitado.

É hora de reconsiderar? O Galliano vintage está tendo sua chance. Certamente foi uma resposta à ideia de roupas confortáveis, riqueza discreta e pouca ousadia; uma demonstração magistral da capacidade do costureiro de remodelar a natureza em prol de um sonho e recriar a modificação e o controle do corpo que se tornaram a província dos muito ricos. (Foi marcante que Kim Kardashian e Kylie Jenner, multimilionárias e famosas por suas formas físicas, estavam na primeira fila.)

A moda nesse nível é seu próprio campo de distorção da realidade. Isso é algo com o qual os 0,00001% podem se relacionar. Para todos os outros, é uma lição de antropologia.

A alta-costura, com suas celebridades e seus trajes de noite marcantes, tornou-se um elemento chave do marketing de marca —um gerador de conteúdo chamativo— que é fácil esquecer que essas roupas não apenas falam para o Instagram e o TikTok, mas também falam para os clientes, embora sejam apenas os poucos selecionados que podem pagar vestidos de cinco e até seis dígitos.

E para isso, as roupas precisam ter algo a dizer sobre a condição dos ricos. Pelo menos algo além de apenas "olhe para mim".

No entanto, é exatamente isso que parece estar faltando no trabalho da nova safra de costureiros, nomes como Gaurav Gupta e Robert Wun. Eles têm o toque do "showman" na ponta dos dedos: Gupta com suas assinaturas de redemoinhos cósmicos subindo até a Via Láctea, Wun com suas vibrações noir de filme encharcado de cristais. Mas é difícil dizer se há algo por trás da cortina muito elaborada.

De fato, a decisão de Wun de respingar um vestido de coquetel branco e um véu em sangue de joias (ou bordado vermelho sangue) parecia particularmente chocante, mesmo que ele estivesse contando uma história gótica, dada a situação atual do mundo.

E o alienígena de pele vermelha rastejando para fora das costas corsetadas de um vestido de baile vermelho parecia —depois do bebê robô com strass da Schiaparelli, sem mencionar a coleção de mochilas humanas de Rick Owens em 2015— infelizmente como um truque. E um truque familiar.

Pelo menos Simone Rocha, mergulhando na alta-costura pela primeira vez como designer convidada de Jean-Paul Gaultier, trouxe sua compreensão do poder e das frustrações da feminilidade, bem como sua subversão de estereótipos, para seu diálogo com a casa, dando aos "gaultierismos" vintage uma relevância deslumbrante para os dias atuais.

Em suas mãos, os laços de espartilho característicos foram afrouxados, como se Maria Antonieta tivesse se desfeito —as tiras de bondage menos BDSM e mais adornadas com strass. Talvez o mais marcante, no entanto, dada a atual discussão sobre o corpo feminino, tenha sido a decisão de Rocha de refazer o famoso sutiã de cone na forma de espinhos de rosa.

Rocha tem o que Galliano demonstrou: uma voz criativa singular. Se parte do valor da alta-costura é a singularidade —o exclusivo, feito especialmente para você.

Isso está começando a ficar evidente na Fendi, onde Kim Jones está se destacando, abraçando a elegância da recusa. Veja, por exemplo, um vestido coluna preto perfeito; pele que, na verdade, não era pele, mas franjas de seda com o balanço de vison.

E silhuetas de "trompe l'oeil" destacadas em prata contra um fundo de jersey, como sombras de marionetes em uma festa. Está surgindo na Alaïa, onde Pieter Mulier finalmente deixou para trás as imitações obedientes do estilo da casa em favor de uma ideia original: uma que falava aos valores do fundador da marca sem simplesmente repeti-los.

Em sua melhor coleção até agora, Mulier trabalhou com um fio (uma lã especial) e uma forma (o círculo), e então os transformou em uma série de ideias inteligentes, começando com saias e tops blouson feitos de centenas de fios que balançavam e tremiam com o corpo, como se um novelo tivesse se desfeito.

Pompons de pulso de lã encaracolada decoravam malhas justas e casacos puffer em formato de trapézio. Um vestido de tour de force parecia uma pulseira de pressão, mas uma projetada para envolver o torso, subindo da cintura às costelas e aos seios sem fechos visíveis.

Na Valentino, Pierpaolo Piccioli resumiu tudo com: "A magia está em todo o esforço que você não vê". Sua suntuosa festa de desfile simplesmente provou o ponto. Ele tem a habilidade de fazer roupas aparentemente simples —um anorak, um blazer, uma saia New Look— parecerem luxuosas de forma indescritível, graças à combinação saturada das cores, à generosidade do corte.

Então ele misturou verde espuma do mar com verde-limão e pinho, contrastou tangerina com prata e rosa pétala. Ele jogou uma túnica de rosas vermelhas amassadas com sua própria cauda sobre uma calça celadon em vez de optar pelo traje preto, cortou uma perna larga da calça na frente até a coxa (e a outra perna atrás) para sugerir a atitude balançante de um vestido de noite sem o trabalho.

O resultado concilia o aparentemente irreconciliável. Isso é riqueza.