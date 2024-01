Exposição resgata história esquecida da moda com obras de estilistas mulheres

The New York Times

Em outubro passado, quando foi anunciado que Sarah Burton estava deixando Alexander McQueen, a casa que ela havia nutrido para uma nova beleza após o suicídio de seu fundador, e seria substituída por um designer irlandês chamado Seán McGirr, isso desencadeou uma espécie de tsunami de angústia no mundo da moda.

Veja bem, aconteceu que, com a nomeação de McGirr, todos os designers do grupo Kering, o segundo maior conglomerado de moda do mundo, seriam homens brancos. E piorou quando, em rápida sucessão, mais três homens brancos, todos italianos, foram nomeados para os principais cargos na Moschino, Tod's e Rochas.

Da esq. para dir., looks feitos por Pia Davis e Autumn Randolph, Norma Kamali, Jasmin Soe, Simone Rocha e Isabel Toledo na exposição 'Women Dressing Women', no Met - Dolly Faibyshev/The New York Times

Onde estavam as mulheres (sem mencionar os estilistas negros), em uma indústria que atende principalmente às mulheres? Não deveríamos ter avançado além disso? Prepare-se para o lamento e o choro no TikTok.

E então, prepare-se para a correção, que vem como cortesia do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art.

"Women Dressing Women" —mulheres vestindo mulheres— é uma celebração do trabalho da própria coleção do museu por mais de 70 diferentes designers mulheres do início do século 20 até o presente. É a primeira vez que o museu realiza uma pesquisa dedicada exclusivamente ao trabalho das mulheres, e será a primeira vez que pelo menos metade das 83 peças em exibição serão vistas.

Isso torna a exposição tanto um sintoma do problema (é meio chocante pensar que nos 85 anos desde que o Costume Institute se juntou ao Met, ninguém fez isso antes, apesar das complicações de uma exposição baseada em gênero) e, talvez, um indicativo de uma possível solução.

De fato, raramente uma exposição foi tão perfeitamente cronometrada. Mesmo que Mellissa Huber, a curadora associada do Costume Institute, que criou a exposição juntamente com Karen Van Godtsenhoven, a curadora convidada, não tenha pretendido dessa forma.

Planejada para coincidir com o centenário do sufrágio feminino nos Estados Unidos em 2020, "Mulheres" foi concebida em 2019 e adiada quando os bloqueios do COVID-19 alteraram o cronograma da exposição. Esse atraso deu ao resultado uma nova perspectiva que o torna, ironicamente, ainda mais politicamente relevante, não apenas por causa dos acontecimentos no mundo da moda, mas porque eventos globais renovaram o debate sobre os corpos das mulheres e quem os controla.

O milagre é que Huber e Van Godtsenhoven evitaram polêmicas em favor de simplesmente deixar o trabalho, em toda a sua variedade surpreendente e amplitude de imaginação, falar por si mesmo. E ele fala.

Em sussurros e canções, faille de seda e cetim, algodão e lã, ele reimagina o registro da moda, preenchendo as lacunas e guarda-roupas da história com nomes e peças há muito tempo, e erroneamente, esquecidos; elevando-os, finalmente, aos pedestais aos quais pertencem.

Literalmente: a exposição começa com duas colunas altas enquanto você desce os degraus para o Anna Wintour Costume Center.

No topo de cada coluna estão peças das únicas duas designers mulheres a terem mostras solo no Met: um vestido de noite branco deusa drapeado de Madame Grès, cuja retrospectiva finalmente aconteceu em 1994 - apesar do fato de que a ex-curadora do Costume Institute, Diana Vreeland, começou a advogar por isso em 1980, de acordo com Huber - e um suéter e saia pretos e esfarrapados de Rei Kawakubo, vanguardista, cuja retrospectiva ocorreu em 2017.

Enquanto isso, o que cumprimenta os visitantes quando eles chegam ao Costume Center são três vestidos pretos suntuosos do trio de sábias da moda, Coco Chanel (um vestido de tule "fogos de artifício", brilhando com explosões de lantejoulas), Madeleine Vionnet (uma coluna de veludo marrom escuro com uma "fita" de contas douradas na cintura) e Elsa Schiaparelli (um casaco e saia de veludo azul meia-noite bordado).

Dispostos em um triângulo espelhado que refrata o trabalho em um loop infinito, essa abertura de um-dois reforça o ponto: Em todos os lugares que você olha, há obras de mulheres no auge de seu jogo.

O fato de a mensagem ser transmitida de forma tão sutil é o que dá poder à exposição. Esta é uma história condenatória, contada suavemente. As revelações começam na Galeria Carl e Iris Barrel Apfel, que se concentra naquele período, nos anos 20 e 30, quando as designers mulheres realmente superavam em número os homens, e apresenta introduções a muitos nomes que foram esquecidos pela história.

Premet, por exemplo. O que é isso? Uma casa francesa liderada por uma série de designers mulheres, todas as quais introduziram iterações do pequeno vestido preto a partir de 1923, alguns anos antes de Coco Chanel ser creditada com sua invenção. Em exibição está um de seus muitos vestidos pretos, um número gracioso em camadas de 1929 da designer Charlotte Larrazet.

E o que dizer de Marie-Louise Boulanger (da casa Louiseboulanger)? Ela foi responsável pelo extraordinário vestido de cetim bege com cintura baixa que está sendo mostrado, a saia uma mistura altamente contemporânea de palha e plumas de avestruz tingidas em degradê. Ou Mad Carpentier, a casa co-fundada por Madeleine Maltezos e Suzie Carpentier, as mulheres por trás de um vestido de organdi drapeado do final dos anos 1940 que ondula em tons de azul como a superfície do mar Mediterrâneo?

É impossível ver o trabalho delas e não pensar que elas deveriam fazer parte do cânone geral dos designers - e que, se fossem, talvez nossa compreensão dos fundamentos do mundo da moda moderna fosse diferente.

Um vídeo de costureiras curvadas sobre suas máquinas, lembrança de todas as mulheres anônimas que encontraram seu sustento na moda, proporciona a ligação entre esses criadores fundamentais e o mundo do pronto-a-vestir: uma visão de 360 graus abrigada na Galeria Lizzie e Jonathan Tisch e ancorada por um vestido de veludo ametista de Maria Monaci Gallenga de 1925, salpicado de flores de lótus douradas.

Anteriormente atribuído a Mariano Fortuny (oops) e em condições frágeis, ele foi reparado e está fazendo sua estreia na exposição.

A partir daí, o show leva você a uma viagem rápida pelo caleidoscópio da imaginação feminina contida nas roupas, pulando através da apropriação do terno do agente funerário por Ann Demeulemeester e do vestido de ombro frio de Donna Karan, do franzido de paraquedas de Norma Kamali e do chiffon drapeado da designer indígena Jamie Okuma.

As galerias são tão multilayered com identidades e invenções que pode ser difícil acompanhar quem fez o quê, embora seja bom apenas se abandonar ao prazer.

A totalidade cria uma experiência emocional inesperada, recusando-se a atender generalidades reducionistas sobre o design "feminino" (ou quem pode usar as roupas; um dos manequins é masculino, um lembrete de que o show pode ser generificado, mas a realidade não necessariamente).

De fato, como Van Godtsenhoven apontou, um tema subjacente aqui é que o axioma de que as designers femininas criam roupas para a vida enquanto os designers masculinos criam roupas para a fantasia é tão falso quanto a fetichização do designer masculino como um monstro sagrado ou um artista impossível.

Afinal, para cada vestido Kangaroo de Isabel Toledo que se ajusta graciosamente ao corpo materno, há um conto de fadas prateado de um vestido de alças, como o de Sarah Burton para Alexander McQueen, que é tão fisicamente implacável que exigiu um manequim especialmente encomendado; para cada terno minimalista de calças de Jil Sander, há uma explosão de estranheza de protuberâncias e saliências de Georgina Godley; para cada macacão futurista impresso em 3D de Iris Van Herpen, há um vestido adaptável como o que Jasmin Soe projetou para mulheres com acondroplasia, que causa baixa estatura, para ajustar ao seu próprio gosto.

Em outras palavras, a amplitude da exposição faz um argumento potente de que a ideia de que não há mulheres suficientes na moda é equivocada; que não se trata realmente de falta de representação feminina (ou autoria), mas de uma falha institucional em todas as partes da indústria - marcas, escolas, museus, mídia - em reconhecê-la, lembrá-la e celebrá-la.

"Quando continuamos repetindo os mesmos nomes - Dior, Balenciaga - criamos um cânone e uma história, e as pessoas começam a ser esquecidas", disse Van Godtsenhoven, a co-curadora. E então, "de repente, tudo o que estamos falando são de 'mestres' e 'pais'", em vez de "mães".

Mas, na verdade, o mundo da moda está repleto de mulheres extraordinárias, se as pessoas apenas olharem. Isso é responsabilidade de todos nós.

Como Claire McCardell escreveu uma vez: "A maioria dos meus designs parece surpreendentemente óbvia. Eu me pergunto por que não pensei neles antes."

O mesmo poderia ser dito desta exposição, como Huber apontou. Quando perguntada por que demorou tanto (e por que foram necessárias duas mulheres para finalmente torná-la realidade), ela se esquivou diplomaticamente.

Seja qual for o motivo, devemos apenas agradecer que o momento finalmente chegou. Afinal, ainda há grandes cargos a serem preenchidos em grandes marcas de moda europeias, incluindo a Givenchy. Esperamos que seus CEOs tirem um tempo para visitar o Met. Eles podem sair com uma percepção diferente do possível.