Ator de 'Anatomia de uma Queda' é acusado de estupro por técnico de filme

AFP

A Justiça da França abriu uma investigação por estupro contra o ator e diretor francês Samuel Theis, que atuou no filme "Anatomia de uma Queda", premiado com a Palma de Ouro em Cannes no ano passado e vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e roteiro neste ano.

O Ministério Público de Metz, no leste francês, confirmou que está em curso uma investigação preliminar após uma denúncia criminal apresentada no final de julho, à qual se seguiu uma ação civil em novembro.

Samuel Theis durante entrevista no Festival de Cannes - Julie Sebadelha / AFP

O suposto estupro teria ocorrido durante a gravação do filme "Je le Jure", protagonizado por Louise Bourgoin e Marina Fois e dirigido por Theis, segundo a revista cultural Telerama.

Um técnico de 27 anos disse que Theis o forçou a ter relações sexuais após uma festa com a equipe de filmagem, em um apartamento alugado pela produção.

O jovem afirmou que não deu o seu consentimento e que abandonou as filmagens poucos dias depois.

O cineasta de 45 anos declarou à AFP que realizou sexo oral consensual com o rapaz na manhã seguinte à festa.

A produtora abriu uma investigação interna quando o técnico enviou uma mensagem de texto a Theis na qual afirmava se sentir vítima de "agressão sexual".

Em um comunicado, o ator francês declarou que a investigação, que durou vários meses, não encontrou evidências conclusivas nem informações que pudesse apontar para uma má conduta.

O diretor, entretanto, foi mantido fora da equipe durante o resto das gravações, concluindo as filmagens remotamente, através de instruções dadas por intermediários.

Theis ainda não foi interrogado pelos investigadores e disse que tomou conhecimento da queixa-crime pela imprensa, segundo um comunicado.

"Anatomia de Uma Queda" narra o julgamento de uma mulher acusada de ter matado o marido, interpretada por Theis.