Baco Exu do Blues faz show romântico energizado por Psirico no Festival de Verão

Salvador (BA)

Depois de uma sequência de shows explosivos —Carlinhos Brown e BaianaSystem, Ivete Sangalo e Bell Marques com Claudia Leitte—, a responsabilidade de fechar o primeiro dia do Festival de Verão Salvador, neste sábado (27) ficou com Baco Exu do Blues.

O artista baiano subiu no palco Ponte por volta das 2h30, emendando uma sequência de canções lentas que baixou a energia do público —embora tenha sido mais celebrada que a apresentação anterior, de CeeLo Green.

Depois de cantar faixas como "Dois Amores" e "20 Ligações", ambas do álbum "QVVAJFA?", de 2022, o último que lançou, o rapper cedeu o microfone para que sua cantora de apoio, Mirella Costa, fizesse uma versão romântica de "Mal Acostumado", de Ara Ketu, e o acompanhasse no hit "Me Desculpa Jay Z".

O show seguiu se debruçando no romantismo que o artista baiano passou a investir desde que "Te Amo Disgraça", de 2017, virou um hit até que "Abre Caminho" animou o público para que Psirico entrasse no palco.

Figura definitiva na história do pagodão, Márcio Victor, líder do Psirico, entrou esmerilhando um atabaque. Todo de verde, ele ligou o show na tomada.

Na levada do pagode baiano, ele puxou uma sequência de sucessos que incluiu a aposta mais recente, "Música do Carnaval" e "Toda Boa", entre outras.

Márcio Victor instigou os baianos da plateia, evocou as rodas de bate-cabeça, gritou para quem era "da favela" e chamou as torcidas de Vitória e Bahia, times de futebol da cidade.

Juntos, Baco Exu do Blues e Márcio Victor cantaram "Forme e Forte" e "Pode Pular", ambas do Psirico. Apesar de não durar tanto, a participação do grupo foi o momento de animação do show.

Baco, de novo sem o Psirico no palco, ainda cantou músicas de seu repertório, como "Girassois de Van Gogh" e "Te Amo Disgraça" em ritmo de pagodão. A essa altura, depois das 3h30 da manhã, grande parte do público já deixava o Parque de Exposições de Salvador.

Ele ainda ouviu do público gritos de "gostoso" antes de deixar o palco. Cantou a balada "Flamingos", com um Márcio Victor tímido de volta ao palco e foi embora com fogos de artifício encerrando o dia de apresentações.