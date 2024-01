Como Pink Floyd tirou força de suas turbulências e criou um estilo único de rock

São Paulo

Uma das maiores bandas da história do rock, o Pink Floyd é o caso raríssimo de uma mudança de lideranças que não chegou a afetar sua extrema criatividade musical. Pelo contrário. Talvez sejam as turbulências no relacionamento interno as principais causas da força do grupo.

Ilustração de Weberson Santiago para a Coleção Folha Rock Stars sobre Pink Floyd - Divulgação

O volume 12 da Coleção Folha Rock Stars, que chega às bancas neste domingo, dia 21, escrito pelo jornalista Antônio Carlos Miguel, vai mostrar que a origem da banda que formatou o rock progressivo veio da amizade entre Syd Barrett e Roger Waters.

Juntos desde a adolescência, eles criaram o Pink Floyd em 1966. No cenário da contracultura, a proposta abarcou o chamado rock psicodélico, numa época em que chegar a estados alterados da percepção era um rumo criativo.

Com Barrett e Waters cuidando de vocais, guitarra e baixo, a trupe tinha também o tecladista Rick Wright e o baterista Nick Mason. O quarteto lançou o elogiado álbum de estreia, "The Piper at the Gates of Dawn", mas já na gravação do próximo os problemas de saúde mental de Barrett conturbaram o processo. A banda acolheu outro guitarrista e vocalista, David Gilmour, e foi quinteto por um breve período.

O afastamento definitivo de Barrett levou Waters ao comando da banda, com Gilmour se mostrando um ótimo escudeiro. Mas, depois da criação de um punhado de obras-primas do rock, uma incessante briga de egos só aumentou, resultando na saída de Waters, já nos anos 1980. Com Gilmour à frente, o grupo teve sua fase menos inspirada, até encerrar as atividades.

Hoje, quem mais leva adiante o legado do Pink Floyd é Waters, com shows e regravações que retomam alguns dos grandes discos da banda, como o maior de todos, "The Dark Side of the Moon" (1973), "Wish You Were Here" (1975), "Animals" (1977) e a ópera-rock "The Wall" (1979).

Todos são álbuns conceituais, revolucionários, únicos. Não é exagero dizer que a banda tem canções belas e complexas incluídas em qualquer top 10 do rock, como "Comfortably Numb" ou "Wish You Were Here".

O som do Pink Floyd é tão singular e impossível de copiar que não é totalmente correto classificá-lo como um grupo progressivo. Fica evidente que esse gênero do rock nasceu com a banda, mas nomes de peso nessa turma, como Yes ou Emerson, Lake & Palmer, têm uma cartilha a seguir, como, por exemplo, retrabalhar a música clássica. Já o Pink Floyd nunca teve amarras, cada disco é uma proposta inédita e incomparável.

