Como serão os shows de Emicida para a despedida do projeto 'AmarElo'

São Paulo

O rapper Emicida anunciou, nesta terça-feira (30), a turnê "A Gira Final", série de shows que percorrerá 12 cidades do Brasil e encerra o experimento social "AmarElo", projeto que teve início com o lançamento do disco homônimo, em 2019.

"Por mais que a gente já tenha feito uma série de apresentações, existem pessoas que falam que não conseguiram ver o show. Então, essa é uma oportunidade para esses fãs e para quem quer rever o show", diz Emicida, que dará início à turnê no dia 9 de março, em Belo Horizonte.

Rapper Emicida - Julia Rodrigues

O artista diz que a dimensão é um dos diferenciais dessa turnê em relação às outras que já realizou. Ele se apresentará em espaços com capacidade de receber um grande público, como o Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

"Essa infraestrutura é uma prática comum no exterior. Acho que isso vai se intensificar na realidade brasileira, sobretudo para gêneros como o nosso. A forma como a indústria do entretenimento tem se organizado também faz com que parcerias como essa sejam mais frequentes."

A parceria a que ele se refere é com a Live Nation, empresa responsável por produzir shows de artistas como RBD e Sandy e Junior. O trabalho com a empresa permitirá que o rapper se apresente em cidades que não costumavam estar em seu roteiro, como Goiânia e Manaus.

Os fãs que já prestigiaram os shows do projeto 'AmarElo' relatam uma experiência quase religiosa, como se estivessem em um culto ou em um terreiro.

"Eu acho que a fé é um elemento central na vida do brasileiro. E acho que isso está muito presente na minha forma de compor e de ver o mundo. O 'AmarElo' elevou isso a quinta potência."

O disco que dá nome ao projeto é um dos mais aclamados da discografia do rapper, que despontou no cenário musical em 2009. Vencedor do Grammy Latino, em 2020, o trabalho mostra um artista de versos calmos e voz suave, quase sussurrante. É um registro diferente dos seus outros álbuns, cujas composições são consideradas mais combativas e até agressivas por alguns.

A obra traz ainda participações de Zeca Pagodinho, Fernanda Montenegro, Jé Santiago, Pabllo Vittar e MC Tha, entre outros. Para Emicida, o disco é a fotografia do Brasil em 2019.

"Foi o primeiro ano do governo do Bolsonaro, momento em que as pessoas viviam uma angústia e uma situação muito difícil. Já o ano seguinte foi o da pandemia", diz ele, acrescentando que o trabalho serviu como uma válvula de escape para os fãs. "Sinto que abriu um ponto de luz para as pessoas se guiarem. Deu um respiro e uma esperança."

O próprio rapper precisou de suporte para lidar com questões emocionais durante a pandemia. "Tive que ir para a terapia, porque precisava elaborar um monte de traumas e coisas do passado que voltaram", diz o artista.

"Você viveu tantas coisas ruins que começa a confundir esses problemas com a sua própria personalidade. Você olha no espelho e vê seu trauma, e não a si mesmo. Acho que esse período e a experiência do palco depois me fizeram querer olhar para dentro de mim."

Além do disco, faz parte do experimento social o documentário "Amarelo - É Tudo Pra Ontem", lançado na Netflix em 2020. A obra é um registro do show histórico que o rapper realizou no Theatro Municipal de São Paulo, um espaço restrito à elite durante muitos anos. Foi durante um protesto nas escadarias do edifício que o Movimento Negro Unificado ganhou visibilidade, em 1978.

"Para que hoje a gente esteja neste lugar negado aos nossos ancestrais, muitas pessoas suaram e sangraram no caminho", disse o rapper para as lideranças da organização, que estavam na plateia, durante um dos momentos mais emocionantes do show.

A expectativa é que as apresentações da turnê de despedida gerem emoções semelhantes. "Tem um sentimento muito bonito de catarse que eu gostaria de experimentar de novo. É uma expectativa tanto do público quanto nossa."

A venda antecipada dos ingressos começará nesta quarta (31) e irá até o dia 1º de fevereiro para os clientes do cartão Elo no site ticketmaster.com.br ou nas bilheterias oficiais. O público em geral pode adquirir os bilhetes a partir do dia 02 de fevereiro por meio dos mesmos canais.