Criador de 'The Office' pode produzir nova versão da série de comédia

"The Office", uma das comédias de maior sucesso da televisão, pode ganhar uma nova série. Greg Daniels, o criador da versão americana, estaria reunindo roteiristas para reviver a produção com uma nova trama, segundo reportagem do The Hollywood Reporter.

A nova produção funcionaria como um spin-off e se passaria no mesmo universo, mas não seria uma réplica da história original. Daniels já havia dito que não tem interesse em escalar o elenco original ou recriar os mesmos personagens.

Cena da sétima temporada da série 'The Office' - Divulgação

O estúdio Universal Television, que produziu o programa original, não quis comentar o assunto, diz a reportagem. Uma série com um novo elenco tentou ser desenvolvida pela NBC anos antes, mas o projeto não saiu do papel.

"The Office" foi ao ar de 2005 a 2013, ambientada na empresa fictícia Dunder Mifflin, estrelada por Steve Carell. Ainda hoje, a série é uma das mais assistidas em plataformas de streaming como a Netflix.