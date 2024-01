Filme da Netflix mostra os bastidores da gravação de 'We Are the World'

São Paulo

No dia 29 de janeiro de 1985, 46 das maiores estrelas da música pop americana da época se reuniram num estúdio em Los Angeles para gravar uma canção: "We Are the World", composta por Michael Jackson e Lionel Ritchie e produzida por Quincy Jones. A lista incluía nomes como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Diana Ross, Ray Charles e muitos, muitos outros. O resultado foi um hit global, que levantou fundos para combater a fome na África.

Cena do documentário 'A Noite que Mudou o Pop', da Netflix - Divulgação

O documentário "A Noite que Mudou o Pop" revela os bastidores do encontro histórico.

Netflix, 12 anos

Malhação.com

Exibida pela Globo entre 1998 e 1999, a quinta temporada da série juvenil chega à plataforma. A primeira fase tem como único cenário o quarto de Mocotó, personagem de André Marques que marcou época.

Globoplay, 10 anos

Frantz

Uma jovem alemã chora todo dia no túmulo de seu noivo, morto na Primeira Guerra Mundial. Até que aparece um misterioso francês trazendo flores para o falecido. Um belo filme em preto-e-branco de François Ozon.

Prime Video, 16 anos

Programa Duplo Kill Bill

O canal exibe em sequência os dois longas de Quentin Tarantino sobre uma mulher em busca de vingança. O "Volume 1" (18 anos) vai ao ar às 20h05, e o "Volume 2" (16 anos), às 22 horas. Com Uma Thurman e David Carradine.

Telecine Action, a partir de 20h05

Betinho: No Fio da Navalha

A emissora exibe o primeiro episódio da série sobre o sociólogo e ativista Herbert de Souza, que alguns participantes do BBB24 também assistem nesta quarta (31). A série completa está disponível no Globoplay.

Globo, 23h15, 14 anos

27ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Cinco curtas recém-exibidos no festival mineiro estão disponíveis até 9/2 na plataforma: "Até o Último Sopro", de Benjamin Medeiros; "Jaci", Bruno Lobo La Loba; "Killa & Mauna", de Ella Monstra; "Ramal", de Higor Gomes; e "Rei da Ciranda Pesada", de Cíntia Lima.

Itaú Cultural Play, grátis