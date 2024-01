Fotos falsas de Taylor Swift nua, feitas com inteligência artificial, causam revolta

São Paulo

Taylor Swift está sendo vítima de uma série de imagens pornográficas compartilhadas nas redes sociais, feitas com inteligência artificial, em que a cantora aparece nua ou performando atos sexuais. Falsas, as fotos causaram revolta entre seus fãs.

Taylor Swift no Globo de Ouro de 2024 - Michael Tran/AFP

Muitas das imagens que estão circulando em redes como o X, antigo Twitter, trazem a cantora com os seios ou as nádegas expostos, pintada com tinta vermelha e sendo apalpada por torcedores durante uma partida de futebol americano —o namorado de Taylor, Travis Kelce, é jogador profissional.

Não há qualquer alerta dizendo que as fotos são falsas e, devido à alta tecnologia dos geradores de imagens que utilizam inteligência artificial, muitos estão compartilhando as publicações achando que elas são verdadeiras.

Fãs de Taylor se mobilizaram nas redes para tentar derrubar as publicações e os perfis que as compartilham. A hashtag Protect Taylor Swift, ou proteja Taylor Swift, está entre os assuntos mais comentados do X nesta quinta-feira (25).

No Brasil, no mês passado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que criminaliza gerar, com inteligência artificial, imagens de mulheres em situações de intimidade ou nudez. O texto indica reclusão de dois a quatro anos para o crime, que pode ser estendida caso a vítima seja menor de idade.