John Malkovich vive serial killer em 'Gaiola Mental' no streaming

São Paulo

Um assassino serial conhecido como O Artista, que transformava os cadáveres de suas vítimas em elaboradas esculturas, está preso no corredor da morte. No entanto, novas "obras de arte" continuam aparecendo: quem seria o imitador? Uma investigadora se interessa pelo caso, e descobre que será a próxima vítima. Este thriller é um dos filmes mais vistos da plataforma, e traz John Malkovich e John Lawrence no elenco.

Netflix, 16 anos

O Verão Mais Quente

Todos os verões, uma moça trabalha como voluntária numa colônia de férias na Sicília. Mas a chegada de um novo diácono, que em breve se tornará padre, abala o coração dela. Comédia romântica italiana exclusiva da plataforma.

Prime Video, 16 anos

Dona Flor e Seus Dois Maridos

Lançado em 1976 e baseado no romance de Jorge Amado, o terceiro longa dirigido por Bruno Barreto se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro de todos os tempos. Com Sonia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça.

Cena de 'Dona Flor e seus Dois Maridos', filme de Bruno Barreto - Divulgação

TV Brasil, 21h e 2h30, 18 anos

A Suspeita

Glória Pires levou o prêmio de melhor atriz no Festival de Gramado de 2021 pelo papel de uma detetive da polícia que investiga um caso que envolve seus superiores. Ao mesmo tempo, ela enfrenta os primeiros sintomas do mal de Alzheimer, e precisa elucidar tudo antes que a doença avance muito.

Lifetime, 21h15, 14 anos

Roda Viva

Eugênio Bucci, jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, debate sobre como a Inteligência Artificial e as redes sociais podem afetar o futuro da comunicação pública no Brasil.

Eugênio Bucci, jornalista e professor - Keiny Andrade/Folhapress

Cultura, 22h, livre

O Debate

Às vésperas de uma eleição presidencial num Brasil polarizado, um ex-casal de jornalistas entra em conflito. Os dois trabalham numa emissora de TV, e discordam sobre como editar o último debate entre os candidatos. Com Débora Bloch e Paulo Betti. Direção de Caio Blat. Inédito na TV aberta.

Globo, 23h35, 12 anos