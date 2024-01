Justin Timberlake lança nova música, 'Selfish', e anuncia disco e turnê mundial

São Paulo

Justin Timberlake está se preparando para voltar aos palcos. Depois de lançar a música "Selfish" nesta quinta-feira (25) e de anunciar o álbum "Everything I Thought It Was", seu primeiro em seis anos, o cantor afirmou que vai sair em turnê mundial a partir de abril.

O cantor Justin Timberlake - Valerie Macon/AFP

Os planos foram revelados no programa americano The Tonight Show with Jimmy Fallon. A primeira parada da "Forget Tomorrow World Tour" será Vancouver, no Canadá, em 29 de abril. Depois, ele se apresenta nas cidades americanas de Seattle, Phoenix, Fort Worth, Raleigh, e Miami.

Não há informações sobre datas no Brasil. Timberlake esteve no país em 2017, como uma das principais atrações do Rock in Rio.

Com lançamento nas plataformas digitais marcado para 15 de março, o disco "Everything I Thought It Was" é o sexto álbum solo de estúdio do cantor. Neste sábado (27), ele será a atração convidada do humorístico "Saturday Night Live", para divulgar o novo trabalho.