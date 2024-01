Anitta faz show de Carnaval em São Paulo e emula Rock in Rio com tirolesa

São Paulo

Anitta cantou por quase cinco horas nesta quinta-feira (25) em São Paulo, reunindo seus fãs no Memorial da América Latina em pleno aniversário da cidade. A cantora tem viajado pelo Brasil com a turnê "Ensaios da Anitta" na tentativa de aquecer o público para o Carnaval.



Ela subiu ao palco vestindo um figurino carnavalesco prateado e brilhante que homenageava a escola de samba Gaviões da Fiel. Começou cantando "Combatchy" e emendou nos hits "Modo Turbo" e "Envolver", canção que a levou ao topo das mais tocadas do mundo no Spotify em 2022.

A cantora Anitta durante o show da turnê de carnaval 'Ensaios da Anitta', realizado no Memorial da América Latina. - Adriano Vizoni/Folhapress



Aversa a shows megalomaníacos, Anitta também não se apresenta há tempos num festival do Brasil —e até brigou com o Rock in Rio em 2022, dizendo que não pisa no evento nunca mais porque os artistas brasileiros não seriam honrados.



Mas é justamente a estrutura do Rock in Rio que Anitta copia nos seus "Ensaios". Uma tirolesa é pendurada por cima do público, como a do festival carioca, e estandes de marcas como Shein e Rexona foram espalhados pelo Memorial —espaços que cada vez mais presentes em grandes festivais, como se viu no Lollapalooza e no The Town no ano passado.



Em termos de show, Anitta também emula um festival ao convidar artistas para ajudá-la a entreter o público. Antes da sua apresentação começar, às 17h, DJs tentaram empolgar os fãs da cantora com sets de pop e funk.



Depois, Anitta dividiu palco com Luísa Sonza, Claudia Leitte, Manu Bahtidão e os rappers Wiu e Teto. Quando os colegas se apresentaram, a artista parava para respirar e beber água.

É, afinal, um show longo, destes que só se vê mesmo em tempos de Carnaval. Apesar do frio que tomou São Paulo neste feriado, o clima era de azaração, com muita gente se beijando, bebendo e rebolando.



Além de passear por toda sua discografia, com dezenas de músicas, Anitta pega emprestados hits de outros artistas. Ela apresenta, por exemplo, "Bola de Sabão", de Claudia Leitte, e vários sucessos de Carnaval de Ivete Sangalo, como "Cadê Dalila", "Céu da Boca" e "Flor de Reggae".



Para completar o tom carnavalesco, ela fez versões de pagode e samba para algumas de suas próprias canções, como "Vai Malandra" e "Zen".



No final, Anitta transformou a festa em um baile funk. Cantou "Rave de Favela", "No Chão Novinha", e "Onda Diferente" e "Favela Chegou", suas parcerias com a também funkeira Ludmilla, com quem é brigada hoje.



"Ensaios da Anitta" é um acalento para o público brasileiro, que ajudou ela a erguer seu império antes de sair do país para tentar uma carreira internacional.



Quem a vê no palco, cantando clássicos brasileiros, logo esquece que hoje a artista é amiga de gringos do alto escalão da indústria musical americana e bate cartão em eventos como Met Gala e Grammy. Viajar pelo país com uma turnê carnavalesca, como tem feito há seis anos, parece uma forma de Anitta dizer aos seus primeiros fãs que a boa filha à casa torna.