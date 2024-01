Kim Kardashian vai produzir série documental sobre a atriz Elizabeth Taylor

São Paulo

A socialite e empresária Kim Kardashian vai produzir e participar de uma série documental sobre a atriz americana Elizabeth Taylor. Com o título "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" (a estrela rebelde), o projeto da BBC ficará nas mãos da produtora Passion Pictures, que ganhou o Oscar em 2013 com "Procurando Sugar Man".

A socialite Kim Kardashian - AFP

"Elizabeth Taylor era ela mesma sem concessões, uma lutadora", disse Kardashian em um material de divulgação. A socialite foi a última pessoa a entrevistas a atriz, que morreu em 2011. "Ela é a prova de que você pode continuar evoluindo e mudando e ter diferentes capítulos em sua vida —e ela pavimentou o caminho para todos nós que viemos depois dela."

"Elizabeth desenvolveu e definiu nosso entendimento de estrelato e celebridade ao longo de décadas", complementa Hamish Fergusson, diretor criativo e produtor executivo da Passion Pictures. "Um talento único, estamos extremamente empolgados em explorar sua vida extraordinária e seu legado duradouro."

Elizabeth Taylor nasceu em Londres, em 1932, filha de um marchand e de uma atriz. Estreou aos nove anos em "There's One Born Every Minute", de 1942, e, no ano seguinte, foi a protagonista de "Lassie - A Força do Coração".

Aos 24 anos, ao dividir a cena com Rock Hudson e James Dean em ''Assim Caminha a Humanidade", tornou-se a primeira atriz a receber cachê de mais de um US$ 1 milhão.