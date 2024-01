Seu Jorge e Mano Brown fazem baile soul no Festival de Verão Salvador

Salvador

Seu Jorge recebeu o líder dos Racionais MCs, Mano Brown, para um show repleto de soul que botou o público para balançar no Festival de Verão Salvador. O evento, que completa 25 anos em 2024, acontece neste fim de semana na capital baiana.



Seu Jorge assumiu o palco Ponte deixado por Caetano Veloso, atração anterior, que cantou o disco "Transa". Começou com "Sossego", conhecida com Tim Maia, já depois das 2h da manhã, seguida por "Mina no Condomínio", própria do cantor.



O show foi quase todo baseado na música soul e na temática dos bailes black so anos 1970 e 1980, fontes na qual Seu Jorge e Brown beberam ao longo da carreira. O carioca usou efeitos de talk-box —espécie de AutoTune primitivo—, cantou "Ain't No Sunshine", de Bill Withers, e "Na Rua, na Chuva, na Fazenda", de Hyldon, além de "Chega no Suingue" e "Pessoal Particular".

Seu Jorge e Mano Brown se apresentaram durante a madrugada desta segunda-feira no Palco Rua - Divulgação



Brown chegou cantando duas músicas dos Racionais MCs, "Eu te Proponho", de 2014, e "Negro Drama", sucesso de 2002. Enquanto a primeira, um lado B da banda, em linha com o sentimento festivo do evento, comoveu uma parcela menor da plateia, o hit de "Nada Como Um Dia Após o Outro Dia" botou os baianos para cantar.



"Negro Drama", um rap clássico e direto, foi o único desvio da linha dançante do show. Brown e Seu Jorge ainda tocaram juntos "Louis Lane" e "Dance Dance Dance", duas parcerias de "Boogie Naipe", disco solo do MC dos Racionais, de 2016 dedicado à música dos bailes black.



A plateia, se não ficou eufórica e abrindo rodas de bate-cabeça como em shows anteriores do Festival de Verão, balançou de um lado a outro com o groove da dupla.



Privilegiando esse repertório suingado, Seu Jorge ainda cantou "Amiga da Minha Mulher", "Alma de Guerreiro", "Felicidade’ e "Burguesinha", antes de sair de cena, já na manhã desta segunda (29). Os rappers Teto e Matuê. no palco Cais, fecharam o Festival de Verão deste ano.