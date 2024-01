Lily Gladstone é 1ª indígena americana indicada ao Oscar de melhor atriz

São Paulo

O filme "Assassinos da Lua das Flores" deve entrar para a história do Oscar. Primeiro por ter emplacado nesta terça (23) uma indígena dos povos originários dos Estados Unidos, Lily Gladstone, como indicada na categoria de melhor atriz, um fato inédito até então na premiação da Academia de Hollywood.

E segundo porque o diretor do longa, Martin Scorcese, ao ser indicado por melhor direção, se tornou o cineasta com mais nomeações à estatueta nesta categoria. Scorcese bateu Steven Spielberg, que acumula nove indicações na categoria de melhor diretor.

Lily Gladstone e Martin Scorcese durante sessão de fotos no Festival de Cannes - Patricia de Melo Moreira - 21.mai.23/AFP

Scorcese ganhou o prêmio uma vez, em 2006, por "Os Infiltrados", ao passo que Spielberg ganhou o Oscar em duas ocasiões —por "A Lista de Schindler", de 1994, e "O Resgate do Soldado Ryan", de 1996.

Estrelado por Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, "Assassinos da Lua das Flores" trata sobre as relações que os brancos estabeleceram com os indígenas ao longo dos anos. Baseado no best-seller de mesmo nome de David Grann, o filme gira em torno de uma investigação do FBI sobre uma série de assassinatos misteriosos na tribo indígena Osage, nos anos 1920, que vivia numa terra rica em petróleo.

No filme, Lily Gladstone interpreta Mollie Burkhart, uma mulher Osage casada com um cúmplice importante no assassinato sistemático de seu povo.