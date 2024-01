São Paulo

O ator Beto Gabriel Sdrigotti morreu nesta quarta-feira (10) aos 66 anos. Ele ficou famoso por interpretar o personagem Tibúrcio no programa humorístico "A Praça É Nossa". O anúncio da morte foi feito por sua filha nas redes sociais.

"E as cortinas se fecharam para seu último show nessa Terra. Descansa em paz, pai", escreveu Mariana Gabriella Sdrigotti. O velório acontecerá nesta sexta-feira (12), às 10h, no Parque Jardim das Flores, em Joinville, Santa Catarina. Na publicação, amigos lamentaram a morte do ator e se solidarizaram com a família

O humorista catarinense Beto Gabriel Sdrigotti no programa 'A Praça é Nossa' - SBT

Ao site ND+, o produtor César Junior, amigo do comediante, disse que Beto trabalhava como representante comercial e, por essa razão, percorria o Sul e o Sudeste do Brasil. "Mas o talento de Beto Gabriel estava no humor. Criou personagens marcantes para os palcos, estúdios de rádio e TV."

Durante transmissões esportivas, ele dava vida ao personagem Chineck para opinar sobre os jogos. "Dando pitadas de bom humor durante os jogos do JEC (Joinville Esporte Clube), derrubando às vezes o narrador com suas piadas", afirmou o amigo ao site.

Beto Gabriel passou a integrar o elenco do programa "A Praça É Nossa" em 2011, quando se notabilizou pelo personagem Tibúrcio, um gaúcho bonachão e bem-humorado.