Chita Rivera, a dançarina, cantora e atriz que saltou para a fama na produção original da Broadway de "West Side Story" e encantou o público por quase sete décadas como uma estrela porto-riquenha do teatro musical americano, morreu na terça-feira (30), em Nova York. Ela tinha 91 anos.

A morte foi anunciada em um comunicado por sua filha, Lisa Mordente. Não foram fornecidos outros detalhes.

A estrela da Broadway Chita Rivera - Philip Montgomery/The New York Times

Para gerações de aficionados por musicais, Rivera foi uma força elemental da dança, uma cantora sedutora de baladas esfumaçadas e jazz fervente, e uma atriz propulsora de energia vaudevillesca. Ela apareceu em dezenas de produções teatrais em Nova York e Londres, fez mais de 100 mil quilômetros em turnês de cabaré e atuou em dezenas de filmes e programas de televisão.

Na Broadway, ela criou uma série de mulheres memoráveis — Anita em "West Side Story" (1957), Rosie em "Bye Bye Birdie" (1960), a vilã assassina Velma Kelly em "Chicago" (1975) e o papel principal em "Kiss of the Spider Woman" (1993). Ela cantou números duradouros nesses papéis: "America" em "West Side Story", "One Boy" e "Spanish Rose" em "Bye Bye Birdie", e "All That Jazz" em "Chicago".

Como cantora e atriz, Rivera foi em grande parte autodidata, embora tenha recebido uma educação na prática com alguns dos principais pedagogos do panteão: os coreógrafos Bob Fosse e Jerome Robbins, o compositor Leonard Bernstein, a dupla de compositores John Kander e Fred Ebb, e o dramaturgo Terrence McNally.

Em 1986, Rivera teve que suspender sua vida de dançarina quando um táxi colidiu com seu carro em Manhattan, quebrando sua perna esquerda em uma dúzia de lugares. Ela passou por duas cirurgias, com parafusos e placas usados para reconectar seus ossos, seguidas por meses de reabilitação. Para muitos dançarinos, os ferimentos poderiam ter acabado com sua carreira, mas quase um ano após o acidente, ela começou a dançar novamente, retomando aos poucos com apresentações de cabaré que a sustentaram por anos.

Em "Chita Rivera: The Dancer's Life", uma retrospectiva autobiográfica apresentada na Broadway em 2005, ela fez um tango sobre os homens do seu passado, uma sequência de dança para Fosse, Robbins e outros coreógrafos, e uma medley de seus destaques musicais, incluindo "A Boy Like That" de "West Side Story" e "All That Jazz" de "Chicago".

"Aos 72 anos, ela ainda tem a voz, a atitude e — ah, sim — as pernas para magnetizar todos os olhos na plateia", escreveu Ben Brantley em uma crítica para o Times. "Ela é uma profissional em um mundo de julgamentos exigentes e padrões míticos. Parece certo que 'The Dancer's Life' a apresente como a cigana suprema que se deu bem, a artista talentosa que teve as oportunidades certas."

Rivera foi agraciada com honras ao longo de sua longa carreira. Ela ganhou dois prêmios Tony de melhor atriz em um musical, por "The Rink" e "Kiss of the Spider Woman"; foi indicada para outras oito; e em 2018 recebeu um Tony especial por conquistas de toda a vida. Em 2002, ela se tornou a primeira mulher hispano-americana a receber as Honras do Kennedy Center, a versão da capital dos Estados Unidos dos Oscars, em um grupo que incluía Elizabeth Taylor, James Earl Jones e Paul Simon.

Em 2009, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra civil da nação, do presidente Barack Obama em uma cerimônia na Casa Branca.

Foi o culminar de uma odisseia que começou alguns quilômetros adiante, em Washington, em 23 de janeiro de 1933, com o nascimento de Dolores Conchita Figueroa del Rivero, a terceira de cinco filhos de Pedro Julio e Katherine (Anderson) del Rivero.

Seu pai, nascido em Porto Rico, tocava clarinete e saxofone com a Banda da Marinha dos Estados Unidos e a Harry James Orchestra. Ele morreu quando Conchita tinha 7 anos. Sua mãe, de ascendência escocesa, irlandesa e porto-riquenha e também com ancestrais afro-americanos, que ela descobriu tarde na vida, tornou-se uma funcionária no Pentágono e matriculou Conchita em aulas de canto, dança e piano. A dança se tornou sua paixão. Sob conselho de sua professora, ela fez um teste para George Balanchine e ganhou uma bolsa de estudos para sua School of American Ballet na cidade de Nova York.

Morando com a família de um tio no Bronx, ela se formou na William Howard Taft High School em 1951. Em um teste aberto para dançarinos, ela conquistou um papel em uma companhia nacional de turnês de "Call Me Madam", de Irving Berlin. Após 10 meses na estrada, ela substituiu Onna White como dançarina principal em "Guys and Dolls" em Nova York. Nos anos seguintes, ela dançou em "Seventh Heaven", "Shoestring Revue" e "Mr. Wonderful". Sua carreira decolou. Ela abreviou seu nome para o cativante Chita Rivera.

Em 1957, Rivera se casou com Anthony Mordente, um dançarino em "West Side Story". Eles se divorciaram em 1966. Além de sua filha, Lisa, ela deixa dois irmãos, Julio e Armando, e uma irmã, Lola del Rivero. Rivera morava no Condado de Rockland, Nova York.