A atriz italiana Sandra Milo, conhecida por atuar nos filmes "8 e Meio" e "Julieta dos Espíritos", do diretor Federico Fellini, morreu hoje (29), em sua casa em Roma, aos 90 anos. De acordo com suas filhas e seu filho, que compartilharam a notícia nas redes sociais, Milo morreu enquanto dormia.

Sandra Milo como Carla em 'Oito e Meio' - Divulgação

A atriz estreou no cinema em 1955 com a comédia "O Solteirão", do diretor italiano Antonio Pietrangeli. Após uma sequência de filmes de humor, atuou para "De Crápula a Herói", filme de 1959 de Roberto Rossellinis, com quem voltou a colaborar em 1961, em "Vanina Vanini".

Dois anos depois, a atriz participou do clássico "8 e Meio", de Fellini. Seu papel como Carla, par romântico do protagonista Guido Anselmi, interpretado pelo ator Marcello Mastroianni, alavancou sua carreira, e ela voltou a trabalhar com Fellini em "Julieta dos Espíritos", de 1965.

Em 2003, estrelou "Um Coração Para Sonhar", de Pupo Avati, que teve seu lugar no Festival de Cannes. Entre seus filmes mais recentes, "Aqui Em Casa Tudo Bem', de Gabriele Muccino, fez sucesso na Itália em 2018.

Milo recebeu em 2021 o prêmio David di Donatello, principal láurea do cinema italiano, pelo conjunto de sua obra.