'A Mulher do Diabo', série que retrata perigosa obsessão, é exibida na Globo

São Paulo

O psicopata Cristo Beltrán fica louco por Natalia assim que a vê. Para sobreviver, ela finge corresponder à paixão, mas logo a atuação se torna realidade.

Cena da série 'A Mulher do Diabo' - Divulgação

Os integrantes do BBB assistem ao primeiro episódio de "A Mulher do Diabo", série de suspense sobre uma perigosa obsessão, no Cine BBB.

Globo, 23h15, 14 anos

Posso te Contar um Segredo?

Três mulheres falam sobre as experiências aterrorizantes que viveram depois que um "stalker" invadiu suas contas nas redes sociais. Ele foi preso em 2022 e recebeu a sentença mais longa da história do Reino Unido pelo crime de perseguição pela internet.

Netflix, 14 anos

A Copa do Mundo de Messi - Ascensão da Lenda

A série mostra a épica jornada de Lionel Messi por cinco Copas do Mundo, culminando com a conquista do título em 2022. Em quatro episódios, o símbolo do futebol argentino atual reflete sobre sua carreira e seus principais desafios.

Apple TV, 12 anos

Escalada Ártica com Alex Honnold

Alex Honnold, o mesmo de "Free Solo", embarca numa expedição pela Groenlândia, a última grande fronteira de escalada do mundo e centro da crise climática. Além de ter de superar seus limites, vai ver de perto o impacto do degelo galopante naquele país.

Disney+, 12 anos

Motel Valkirias

Num motel na fronteira da Espanha com Portugal, as vidas de três mulheres se entrelaçam. Com problemas financeiros, elas se unem para pôr as suas mãos na mercadoria valiosa de um hóspede.

Globoplay, 16 anos

Como Elas Fazem

A cineasta Tata Amaral entrevista oito realizadoras do audiovisual brasileiro sobre processos criativos e metodologias de trabalho. No primeiro episódio, Caru Alves de Souza.

Canal Tangerina Filmes no YouTube, 19h, livre

Trilha de Letras

A escritora Ana Maria Gonçalves fala sobre seu romance histórico "Um Defeito de Cor", fenômeno de vendas da literatura nacional e que foi tema da Portela no Carnaval de 2024.

TV Brasil, 22h, livre