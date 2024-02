Onde ver o Rio Open, maior torneio de tênis da América Latina, com Carlos Alcaraz

São Paulo

O espanhol Carlos Alcaraz, número dois no ranking mundial, é o grande destaque deste que há dez anos é o maior torneio de tênis da América Latina.

O tenista Carlos Alcaraz - Vaughn Ridley/Getty Images via AFP

Participam também o suíço Stan Wawrinka, o britânico Cameron Norrie, que vai em busca do bicampeonato, e o jovem brasileiro João Fonseca, de 17 anos e campeão mundial juvenil pela Federação Internacional de Tênis.

SporTV 3, 15h, livre

Cinco rapazes vestidos como presidiários faziam apresentações anárquicas cantando rock de letras irreverentes. Inicialmente desacreditados, eles fizeram um sucesso estrondoso no Brasil, mas tiveram um fim abrupto e trágico apenas oito meses depois que despontaram no meio.

Para compra ou aluguel no Prime Video, Claro Video e Apple TV, 12 anos

O Espião Inglês

Durante a Guerra Fria, um engenheiro britânico é recrutado pelo MI6, serviço de inteligência britânico, para se infiltrar no programa nuclear soviético e neutralizar a crise dos mísseis cubanos. Seu informante é um oficial russo que acaba envenenado, preso e torturado. Uma história real.

Prime Video, 16 anos

Nasce uma Estrela

Lançada em 1937, esta é a primeira das quatro versões da história clássica de Hollywood sobre a jovem que vive o sonho do estrelato enquanto o seu marido famoso afunda na carreira e no alcoolismo. Neste filme, a trama se passa na indústria do cinema e envolve a moça Esther Blodgett, papel de Janet Gaynor, e o veterano Norman Maine, vivido por Fredric March. Dirigido pelo renomado William Wellman, o longa foi indicado a sete categorias do Oscar, mas só venceu na categoria de roteiro original.

Mubi, 12 anos

Roda Viva

O atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é o convidado desta semana do programa. Durante a entrevista, o ministro vai falar sobre estratégias para que o governo consiga, com a retoma das atividades do Congresso Nacional, articular uma base política e aprovar as pautas econômicas mais urgentes.

TV Cultura, 22h, livre